SPOR VavaCars Fatih Karagümrük - Bodrumspor maçının ardından

Bodrumspor maçının ardından

Sezer AFŞAR/ İSTANBUL, (DHA) - Ziraat Türkiye Kupası 5'inci Tur maçında VavaCars Fatih Karagümrük, sahasında Bodrumspor'u 4-0 mağlup ederek bir üst tura yükseldi. Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Fatih Karagümrük Teknik Sorumlusu Atılay Canel, kendileri için iyi bir test maçı olduğunu ifade ederken, Bodrumspor Teknik Direktörü İsmet Taşdemir ise mağlubiyeti hak ettiklerini söyledi.

Bodrumspor Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, hak ettikleri bir mağlubiyet aldıklarını ifade ederek, 'Bu bizim 3'üncü kupa maçımızdı. Her maça aynı şekilde baktık. Daha çok genç oyuncularımıza şans verip onları değerlendirdik. Bu maçta da öyleydi. Özellikle ilk yarı kötü bir oyun oynayarak hak ettiğimiz bir mağlubiyet aldık ve elendik. Yolumuza ligde devam edeceğiz' dedi.

VavaCars Fatih Karagümrük Teknik Sorumlusu Atılay Canel ise ligde az süre alan oyunculara şans verdiklerini söyleyerek, 'Bizim için iyi bir test maçı oldu. Oynamayan arkadaşlarımızı da gördük. Onların verimliliği de gayet güzel oldu. Devre arasını en iyi şekilde değerlendirip ligde daha üst basamaklara tırmanmak için mücadele edeceğiz. Bodrumspor'a ligde başarılar diliyorum' şeklinde konuştu.