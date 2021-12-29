SPOR VavaCars Fatih Karagümrük - Bodrumspor maçının ardından - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

SPOR VavaCars Fatih Karagümrük - Bodrumspor maçının ardından

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Bodrumspor maçının ardındanSezer AFŞAR / İSTANBUL, (DHA) - Ziraat Türkiye Kupası 5'inci Tur maçında VavaCars Fatih Karagümrük, sahasında Bodrumspor'u 4-0 mağlup ederek bir üst tura yükseldi.

Bodrumspor maçının ardından

Sezer AFŞAR/ İSTANBUL, (DHA) - Ziraat Türkiye Kupası 5'inci Tur maçında VavaCars Fatih Karagümrük, sahasında Bodrumspor'u 4-0 mağlup ederek bir üst tura yükseldi. Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Fatih Karagümrük Teknik Sorumlusu Atılay Canel, kendileri için iyi bir test maçı olduğunu ifade ederken, Bodrumspor Teknik Direktörü İsmet Taşdemir ise mağlubiyeti hak ettiklerini söyledi.

Bodrumspor Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, hak ettikleri bir mağlubiyet aldıklarını ifade ederek, 'Bu bizim 3'üncü kupa maçımızdı. Her maça aynı şekilde baktık. Daha çok genç oyuncularımıza şans verip onları değerlendirdik. Bu maçta da öyleydi. Özellikle ilk yarı kötü bir oyun oynayarak hak ettiğimiz bir mağlubiyet aldık ve elendik. Yolumuza ligde devam edeceğiz' dedi.

VavaCars Fatih Karagümrük Teknik Sorumlusu Atılay Canel ise ligde az süre alan oyunculara şans verdiklerini söyleyerek, 'Bizim için iyi bir test maçı oldu. Oynamayan arkadaşlarımızı da gördük. Onların verimliliği de gayet güzel oldu. Devre arasını en iyi şekilde değerlendirip ligde daha üst basamaklara tırmanmak için mücadele edeceğiz. Bodrumspor'a ligde başarılar diliyorum' şeklinde konuştu.

SPOR VavaCars Fatih Karagümrük - Bodrumspor maçının ardından

SPOR VavaCars Fatih Karagümrük - Bodrumspor maçının ardından

SPOR VavaCars Fatih Karagümrük - Bodrumspor maçının ardından

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title