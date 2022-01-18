VavaCars Fatih Karagümrük - Beşiktaş maçının ardından

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (DHA) - Spor Toto Süper Lig'in 22'nci haftasında Beşiktaş, deplasmanda VavaCars Fatih Karagümrük'ü 1-0 mağlup etti. Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında Beşiktaş Teknik Direktörü Önder Karaveli ve VavaCars Fatih Karagümrük Yardımcı Antrenörü Gökhan Kağıtçıoğlu açıklamalarda bulundu.

Beşiktaş Teknik Direktörü Önder Karaveli, karşılaşma sonrası yaptığı açıklamada, "Maçı kazanmak güzel. Gol yemeden bitirmek güzel. İstanbul'da da olsak bir deplasman galibiyeti almak güzel. Uzun bir ara olmuştu. Rakibimizin antrenör değişikliğinden sonra genellikle 4-2-3-1 tercih ettiğini biliyorduk. Kenar oyuncuları geniş oynuyordu. Buradaki Rizespor maçını canlı izledik. Kendi oyunumuzda 3-4-1-2 düşünüyorduk ama kenar oyuncularının genişliğinden dolayı, 1 kişi fazla olalım diye 4-3-3'ü tercih ettik. Topa sahip olmamızı sağlayacak Pjanic, Oğuzhan ve Josef vardı. İlk yarıda planladığımız birçok şey gerçekleşti. Topa sahip olduk, hızlı geçişleri yaptık. Ama sonuçlandırma kısmında bazen tercih hatalar, bazen teknik hatalarla, çok daha fazla gol pozisyonu bulacağımız ilk yarıdan penaltı golüyle ayrıldık. Rakibin de pozisyonu yoktu. Devre arasında oyunculara pasın hızını artırmalarını istedik. 45-60 arası da planladığımız şekilde geçti. 3-4 net pozisyon yakaladık ama doğru vuruşlar olmadı. 60'tan sonra başka bir senaryoyla karşılaştık. Rakibin üstümüze gelmesine sebebiyet verdik. Savunma oyuncularının yanı sıra Pjanic ve Josef çok yoruldu. Kalemizde fazla pozisyon bulamayan rakibimiz üstümüze gelmeye başladı. Sevindirici olan şey bütün bunlara rağmen savunma oyuncularımızın dikkati ve takım birlikteliğiyle gol yemeden bitirdik" diye konuştu.

Emre Mor'un performansıyla ilgili gelen soruya ise Gökhan Kağıtçıoğlu, "Geldiğimiz ilk haftada grip yüzünden bizimle beraber olmadı. Maç ve antrenman performansından memnunuz. Yavaş yavaş daha iyi yerlere gelecektir. Mental olarak çok iyi durumda, fiziksel olarak da daha iyi yerlere gelecektir" şeklinde cevap verdi.