VavaCars Fatih Karagümrük - Altay maçının ardından

Atılay Canel: Gol yollarında istediğimizi yapamadık

Serkan Özbalta: 10 kişi kaldığımız böyle bir deplasmanda 1 puan iyidir

KAAN ÜLKER/ İSTANBUL,- Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 28'inci haftasında Vavacars Fatih Karagümrük sahasında Altay ile 0-0 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından Fatih Karagümrük Teknik Sorumlusu Atılay Canel ve Altay Teknik Sorumlusu Serkan Özbalta basın toplantısında mücadeleyi değerlendirdi.

10 kişi kaldıkları bir deplasman maçında alınan 1 puanın iyi olduğunu ifade eden Altay Teknik Sorumlusu Serkan Özbalta, "Buraya dünkü müsabakaların sonuçlarını öğrenerek geldik. Rakiplerimizin ikisi kazandı, o maçlardan beklentilerimiz vardı ama gerçekleşmedi. Puan farkı biraz açıldı. Bugün mutlak galip gelmemizin bilinciyle sahaya çıktık. Rakibimizin kaliteli bir kadrosu var, ilk yarı bazı şeyler istediğimiz gibi gelişirken, Naderi'nin kırmızı kart görmesi hesaplarımızı alt üst etti. Maçtan önce eksik kalırsam ne yapabilirimin planlarını yapıyorsunuz. Kırmızı kart gördüğümüzde Karagümrük orta sahası, bir fazla oyuncuyla atağa rahat çıkabiliyordu. 4-2-3 gibi değil de tam tersini düşünerek çıktım orta sahayı bozmadan, iki kenar ve bir forveti koyarak başladık, Karagümrük savunmasının 4'lü savunmasının koruması için. Bunda da başarılı olduk. Caner'le geleceklerini ve orta keseceklerini biliyorduk, buna tedbir aldık. Çok gol pozisyonu olmadı, 10 kişi kaldığımız böyle bir deplasmanda 1 puan iyidir" ifadelerini kullandı.

Takımın golcü oyuncusu Pesic'in 1, 2 hafta içinde takıma dönebileceğini belirten Canel, "Pesic'in eksikliğini hissettik. İnşallah Pesic en kısa zamanda döner ama Borini'nin kısa zamanda döneceğini tahmin etmiyoruz. Çünkü omurgasında zedelenme var. Pesic de 1-2 haftaya inşallah aramıza dönecek" şeklinde konuştu.