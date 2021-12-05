Vavacars Fatih Karagümrük: 3-1

STAT: Çotanak Spor Kompleksi

HAKEMLER: Arda Kardeşler, Çağlar Uyarcan, Ali Ögel

Spor Toto Süper Lig'in 15'inci haftasında GZT Giresunspor sahasında Vavacars Fatih Karagümrük'ü 3-1 mağlup etti.

20'nci dakikada Balde'nin ortasında ceza sahası içindeki Diabate gelişine vurdu, kaleci Viviana topu son anda kornere tokatladı.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve GZT Giresunspor, sahasında Vavacars Fatih Karagümrük'ü 3-1 mağlup etti.

Demirören Haber Ajansı / Hakan Kabahasanoğlu - Spor Haberleri

Haberi Kaydet