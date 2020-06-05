Vauk Tüneli'nde çalışmalar sürüyor
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Vauk Tüneli'nde çalışmalar sürüyor

AK Parti Bayburt Milletvekili Fetani Battal, Bayburt-Gümüşhane karayolu güzergahındaki 1875 rakımlı Vauk Dağı'nda yapımı süren tünel inşaatında incelemelerde bulundu.

Vauk Tüneli'nde çalışmalar sürüyor
05.06.2020 12:07 | Son Güncelleme: 05.06.2020 12:44

AK Parti Bayburt Milletvekili Fetani Battal, Bayburt-Gümüşhane karayolu güzergahındaki 1875 rakımlı Vauk Dağı'nda yapımı süren tünel inşaatında incelemelerde bulundu.

Yetkililerden bilgi aldıktan sonra gazetecilere açıklamalarda bulunan Battal, toplamda 15 kilometrelik, çift tüpten oluşan tünelde çalışmaların hızlı bir şekilde sürdüğünü söyledi.

Tünelin 2 bin 500 metresinde kazı işleminin tamamlandığını aktaran Battal, şunları kaydetti:

"Devletimiz bölgemizde ulaşım açısından dev adımlar atıyor. Erzurum-Bayburt arasındaki Kop Tüneli'nde olduğu gibi Gümüşhane-Bayburt arasındaki Vauk Tüneli'nde de çalışmalar büyük bir hızla devam ediyor. Dolayısıyla ülkemiz, Karadeniz'i Doğu Anadolu'ya bağlayacak çok stratejik altyapı çalışmalarının tünel bölümlerinde dev adımlar atmayı sürdürüyor. Bunun turizme ve turizm çerçevesinde ekonomimizin her alanına nasıl etki edeceğini düşündükçe heyecanımız artıyor."

Battal'a incelemelerinde AK Parti İl Başkanı Hacı Ali Polat ve diğer ilgiler eşlik etti.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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