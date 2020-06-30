Vauk Dağı Tüneli'nin yüzde 20'si tamamlandı
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Vauk Dağı Tüneli'nin yüzde 20'si tamamlandı

Gümüşhane karayolu güzergahındaki bin 875 rakımlı Vauk Dağı'nda yapımı süren çift tüplü tünelin yüzde 20'si tamamlandı.

Vauk Dağı Tüneli'nin yüzde 20'si tamamlandı
30.06.2020 08:10 | Son Güncelleme: 30.06.2020 08:13

Gümüşhane karayolu güzergahındaki bin 875 rakımlı Vauk Dağı'nda yapımı süren çift tüplü tünelin yüzde 20'si tamamlandı. Toplam uzunluğu 14 bin 960 metre olacak tünel, Doğu Karadeniz'i Doğu Anadolu'ya bağlayacak.

Tarihi İpek Yolu üzerinde yer alan ve inşaatına 2018 yılında başlanan Vauk Dağı Tüneli'nde çalışmalar devam ediyor. Toplam uzunluğu 14 bin 960 metre olan çift tüplü tünelin, yüzde 20'si tamamlandı. Doğu Karadeniz'i, Doğu Anadolu'ya bağlayacak olan tünel tamamlandığında sürücüler de rahat bir nefes alacak. Özellikle kış aylarında kar ve buzlanma sebebiyle sürücülere zor anlar yaşatan Vauk Dağı kolayca aşılacak. 25 dakikalık yol, 10 dakikaya düşecek. Yaklaşık 850 milyon lira maliyetle yapılan tünel ekonomiye de yıllık 70 milyonluk tasarruf sağlayacak.

2 YIL SONRA AÇILIŞI YAPILACAKTünel çalışmaları hakkında bilgi veren Bayburt Valisi Cüneyt Epcim, bu yıl ödenek noktasında herhangi bir sıkıntının olmayacağını ve projeyi de 2 yıl içinde bitireceklerini ifade etti. Vali Epcim, "Vauk Tüneli, Doğu Karadeniz Bölgesi'ni hem İç Anadolu'ya hem de Doğu Anadolu'ya bağlayacak. Bu durum bölgemiz için önemli bir fırsat olacak. Proje kapsamında çalışmalar devam ediyor. Özellikle bu yıl ciddi bir ilerleme kat edeceğiz. 2 yıl sonra ise tünelin açılışını yapacağız" dedi.'BÖLGE İÇİN ÖNEMLİ BİR KAZANIM'

Çalışmaları yerinde inceleyen AK Parti Bayburt Milletvekili Fetani Battal da, "Karadeniz'i, Doğu'ya ve Uzak Doğu'ya bağlayacak çok stratejik altyapı çalışmaları yapılıyor. Vauk Dağı ve Kop Dağı tünelleri de bu çalışmalara örnektir. Ulaşım, hem ekonomiyi hem de turizmi etkiliyor. İşte bu dev projeler, bölgeye ekonomisine katkı sağlayacak. Erzurum, Gümüşhane, Bayburt ve Trabzon arasını 3 buçuk saate indirmek ekonomik olarak büyük bir ufuk açıyor. Bu tünel projesi aynı zamanda turizmi de etkileyecek. Özellikle Arap turistleri, tünel sayesinde Karadeniz'den, Doğu Anadolu'ya geçebilecek" diye konuştu.


Kaynak: DHA

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