Milletvekilliği seçiminde AK Parti'den aday adaylığı için Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden istifa eden Yusuf Ziya Yılmaz, vatmanlarla telsiz anonsuyla vedalaştı.

Samsun'da 19 yıl Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinde bulunan ve 24 Haziran'da yapılacak milletvekilliği seçimi için görevinden istifa ederek AK Parti'den aday adayı olan Yılmaz, belediyeye bağlı SAMULAŞ AŞ'yi ziyaret etti.

Çalışanlardan helallik alan Yılmaz, tramvaylarda kent ulaşımını sağladıkları için görevleri başında olan vatmanlarla da telsiz anonsu ile vedalaştı.

SAMULAŞ AŞ'nin kontrol merkezinden telsiz ile vatmanlarla iletişime geçen Yılmaz, 1999'dan bu yana belediye başkanlığı yaptığını, bu dönemde Samsun'un modern bir şehir olması için gece gündüz çalıştığını söyledi.

Samsun'un kent nüfusunun 1 milyonun altında olmasına rağmen dönemin Başbakanı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile şehre raylı sistemi kazandırdıklarını belirten Yılmaz, şunları kaydetti:

"Tramvay ulaşımı modern şehirler için olmazsa olmazdır. Türkiye'nin en uzun tramvay ulaşım hattını Samsun'un batı ve doğusu arasında ilmek ilmek döşedik, 8 yıl önce de kent ulaşıma aldık. Raylı sistem dışında birçok hizmeti de hayata geçirdik. 19 senedir benim gecem gündüzüm yok. Bu şehirle yatıyorum, bu şehirle kalkıyorum, bu şehrin insanını kalbimin içine koyuyorum. Şehrimin insanlarının dertleriyle dertleniyorum, sevinciyle seviniyorum, kederiyle kederleniyorum. Bundan sonra da tüm enerjimi Türkiye'nin kalkınması ve gelişmesi için harcayacağım."

Yılmaz, hemzemin geçitlerde zaman zaman yaşanan tramvay kazalarının kendisini çok üzdüğünü dile getirerek vatmanlardan haklarını helal etmelerini istedi.