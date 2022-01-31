Tramvay rayında davetsiz misafir...Vatman tramvayı durdurdu, raylardaki martıya yardım etti - Haberler
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Tramvay rayında davetsiz misafir...Vatman tramvayı durdurdu, raylardaki martıya yardım etti

İhlas Haber Ajansı, Ali İhsan Çiftçi - Genel
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Tramvay rayında davetsiz misafir...Vatman tramvayı durdurdu, raylardaki martıya yardım etti Vatmanın martıya yardım ettiği anları Başkan Soyer paylaştı İzmir'in Karşıyaka ilçesinde tramvayı durduran vatman, rayların kenarında duran martıyı uzaklaştırarak güvenli bölgeye gitmesini sağladı.

KARŞIYAKA, İZMİR (İHA) - Tramvay rayında davetsiz misafir...Vatman tramvayı durdurdu, raylardaki martıya yardım etti

Vatmanın martıya yardım ettiği anları Başkan Soyer paylaştı

İZMİR - İzmir'in Karşıyaka ilçesinde tramvayı durduran vatman, rayların kenarında duran martıyı uzaklaştırarak güvenli bölgeye gitmesini sağladı. Vatmanın martıya yardım ettiği anları sosyal medya hesaplarında paylaşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, duyarlı çalışana teşekkür etti.

Olay dün sabah saatlerinde Cemal Gürsel Caddesi tramvay hattında meydana geldi. Alaybey - Ataşehir tramvay hattında seyir halinde olan İzmir Büyükşehir Belediyesi Tramİzmir Vatmanı Cemil Adalı, rayların kenarında bir martının ilerlediğini fark etti. Bunun üzerine tramvayı durduran Adalı, aşağı inip martının rayların dışına çıkmasını sağladı.

Başkan sosyal medyadan teşekkür etti

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Vatman Cemil Adalı'nın duyarlı hareketini sosyal medya hesaplarından paylaştı. Başkan Soyer, o anlara ait tramvayın güvenlik kamerası ve bir vatandaşın cep telefonuyla görüntülediği o anları paylaşırken, "Bugün tramvay hattında davetsiz bir misafirimiz vardı. Vatmanımız Cemil'e teşekkürlerimle" açıklamasında bulundu.

Tramvay rayında davetsiz misafir...Vatman tramvayı durdurdu, raylardaki martıya yardım etti

Tramvay rayında davetsiz misafir...Vatman tramvayı durdurdu, raylardaki martıya yardım etti

Tramvay rayında davetsiz misafir...Vatman tramvayı durdurdu, raylardaki martıya yardım etti

İhlas Haber Ajansı / Ali İhsan Çiftçi - Genel

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