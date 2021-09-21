VATMAN ÇİFT, DÜĞÜN ÖNCESİ SÜSLEDİKLERİ TRAMVAYLA ŞEHİR TURU ATTI

GAZİANTEP'te, vatman olarak çalışan Hüseyin Üstünsoy (32) ile Senem Büyüköz (28) çifti, düğün töreni öncesi, iş arkadaşları tarafından süslenen tramvayla şehir turu attı.

Büyükşehir Belediyesi bünyesinde mesai arkadaşı olan vatman çift düğün töreninden önce iş yerlerine geldi. Davul zurna eşliğinde iş arkadaşları ile Oyunlar oynayan Üstünsoy ve Büyüköz çifti balon ve kurdelelerle düğün aracı gibi süslenen tramvayın koltuğuna geçti. Vatman koltuğuna geçen çift, düğün aracı şeklinde süslenen tramvayla şehir turu attı. Balon ve kurdelelerle süslenmiş tramvayı gören vatandaşlar, her durakta alkışlayarak, cep telefonu ile videoları ile çekti.

Hüseyin Üstünsoy bu konuda güzel tepkiler aldıklarını ve farklılık yapmak amacıyla tramvayı düğün aracı gibi süslettiklerini belirterek, '5 yıldır vatman olarak çalışmaktayım. Eşimle burada tanıştım. 1 yıllık bir beraberlik sürecimiz oldu. Herkes arabayla kamyonla gelin arabası yapıyordu. Biz de bir değişiklik olsun, dedik. Tramvayı düğün arabası yaptık. Biraz farklılık olsun gündem değişsin istedik. Biz böyle bir kararı alınca amirlerimize söyledik. Onlar da sağ olsun kırmadılar. Gerekli her şeyi hazırladılar ve bizim için böyle bir şey hazırladılar. Biz de düğünümüzden önce geldik' dedi.

7 yıldır vatman olarak görev yapan Senem Büyüköz ise, bu fikrin eşinden geldiğini ve güzel tepkiler aldıklarını dile getirerek, 'Aynı yerde çalışıyoruz burada tanışmıştık. Çok heyecanlıyım. Eşimin fikriydi bu tramvayı gelin aracı gibi süsleyelim, dedi. Böyle farklı bir şey oldu güzel tepkiler aldık. Zaten normalde de zamanımızın çoğu burada geçiyor. ya tramvayda ya istasyonda. Evimizden ailemizden çok buradaki iş arkadaşlarımızı görüyoruz. Keyifli bir gün. Gelmeyen arkadaşlarımızda katılmış oldu' diye konuştu.