Vatikan Eskort Skandalı ile Çalkalanıyor! 40 Eşcinsel Rahip Deşifre Oldu

Eski bir eskort şimdiye kadar kendisiyle cinsel ilişkiye giren 40 eşcinsel papazın listesini ve yanında da 1200 sayfalık kanıt dosyasını Vatikan'a yolladı.

"ARTIK İKÜYÜZLÜLÜĞE DAYANAMIYORUM"

Francesco Mangiacapra isimli eski eskort artık ikiyüzlülüğe dayanamadığı için bunu yaptığını söyledi. Napoli Başpiskoposu Kardinal Cresenzio Sepe, dosyayı Vatikan'a ilettiğini açıkladı. Sepe, dosyada yer alan rahiplerin hiçbirinin şehirde çalışmadığını ifade etti.

"BU TİP CEZALAR TÖVBE EDİLMESİNE YARDIMCI OLUR"

Yine de dosyayı Vatikan'a vermeye karar verdiğini açıklayan Sepe, "Yanlış olanın bedelinin ödenmesi gerektiğini ve bu tip cezaların tövbe edilmesine yardımcı olduğunu" vurguladı.

Eskort ise ifadesinde, "suçlardan değil günahlardan bahsediyoruz" ifadesini kullandı.