Vatikan Papa Pius XII arşivlerini açtı: Kilisenin Yahudi soykırıma yönelik tutumuna ışık tutulacak

02.03.2020 18:54 | Son Güncelleme: 02.03.2020 18:54

Vatikan'ın Yahudi soykırımına yönelik tutumuna ışık tutacak arşivler halka açıldı.



Katolik Kilisesi'nin yönetim merkezi böylece tarihin en tartışmalı papalarından biri olan ve İkinci Dünya Savaşı sırasında görev yapan Pius XII'nin, altı milyon Yahudinin öldürüldüğü soykırıma sessiz kalıp kalmadığı iddialarına cevap vermiş olacak. Euronews.com'da Görüntüle