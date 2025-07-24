Vatikan, Monako, San Marino, Lihtenştayn, Maldivler, Malta, Barbados, Seyşeller, Andorra, Mikronezya, Singapur ve Bahreyn adlı ülkelerden kaçının...

Vatikan, Monako, San Marino, Lihtenştayn, Maldivler, Malta, Barbados, Seyşeller, Andorra, Mikronezya, Singapur ve Bahreyn adlı ülkelerden kaçının...
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının son bölümünde yöneltilen sorular, izleyicilerin ilgisini çekmeyi başarıyor. Sorunun cevabını öğrenmek isteyen vatandaşlar, hem yarışmacının hangi yanıtı vereceğini dikkatle takip ediyor hem de doğru cevaba ulaşmak için araştırmalara girişiyor. Peki, Vatikan, Monako, San Marino, Lihtenştayn, Maldivler, Malta, Barbados, Seyşeller, Andorra, Mikronezya, Singapur ve Bahreyn adlı ülkelerden kaçının yüz ölçümü Türkiye'nin en küçük ili Yalova'dan daha büyüktür?

Kim Milyoner Olmak İster'nın yeni bölümünde sorulan sorular, izleyenlerde büyük bir merak ve heyecan yaratıyor. Yarışmacının vereceği yanıtı sabırsızlıkla bekleyen seyirciler, aynı zamanda sorunun doğru cevabını kendi başlarına bulmaya çalışıyor. Bilgiyi eğlenceyle harmanlayan yarışma, izleyicilere etkileşimli bir öğrenme deneyimi sunuyor ve onları aktif şekilde düşünmeye teşvik ediyor. Peki,Vatikan, Monako, San Marino, Lihtenştayn, Maldivler, Malta, Barbados, Seyşeller, Andorra, Mikronezya, Singapur ve Bahreyn adlı ülkelerden kaçının yüz ölçümü Türkiye'nin en küçük ili Yalova'dan daha büyüktür?

VATİKAN, MONAKO, SAN MARİNO, LİHTENŞTAYN, MALDİVLER, MALTA, BARBADOS, SEYŞELLER, ANDORRA, MİKRONEZYA, SİNGAPUR VE BAHREYN ADLI ÜLKELERDEN KAÇININ YÜZ ÖLÇÜMÜ TÜRKİYE'NİN EN KÜÇÜK İLİ YALOVA'DAN DAHA BÜYÜKTÜR?

A : 0

B : 3

C : 6

D : 12

Cevap : A

KİM MİLYONER OLMAK İSTER YARIŞMA FORMATI

Türkiye'nin en heyecanlı ve ödüllü bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster, atv'de izleyicileriyle buluşmaya devam ediyor! Toplam 13 sorudan oluşan yarışmada, her soruyla birlikte ödüller katlanarak artıyor. İlk baraj 5.000 ₺ ile 2. soruda geçiliyor, ardından 50.000 ₺ değerindeki büyük baraj ise 7. soruda sizleri bekliyor. Tüm engelleri aşarak 13. soruya ulaşan yarışmacılar, 5.000.000 TL'lik büyük ödülü kazanma şansı yakalıyor.

Yarışma sırasında istediğiniz an çekilebilirsiniz; bu durumda son doğru cevapladığınız sorunun ödülünü alırsınız. Eğer yanlış cevap verirseniz, en son geçtiğiniz baraj sorusunun ödülü sizin olur. Stratejinizi iyi kurarak hem eğlenceli hem de kazanç dolu bu yarışmada şansınızı deneyebilirsiniz!

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
Suriye'den PKK/YPG'ye rest: Tam entegre olmadan orduya katılamazlar

Suriye'de hükümet, terör örgütüne açık açık rest çekti
Yangın şehidinin oğlu 'Baba, ben sensiz ne yapacağım?' diye feryat etti

Şehidin oğlunun feryadı, kalplere bıçak gibi saplandı
İsrail kana doymuyor! Gazze saldırılarında son 24 saatte 89 can kaybı

"Bu kadar zulüm olur mu" derken daha kötüsüne tanık oluyoruz
Otomotivde ÖTV oranları değişti, araçlara zam göründü! İşte etkilenecek modeller

ÖTV oranları değişti, araçlara zam göründü! İşte etkilenecek modeller
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Amerikan güreşinin efsanesi Hulk Hogan, 71 yaşında hayatını kaybetti

Amerikan güreşinin efsanesi, 71 yaşında hayatını kaybetti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.