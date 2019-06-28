Vatikan'dan Pekin yönetimine: Çin'deki piskoposlara baskı yapmayın
Vatikan yönetimi Pekin ile irtibata geçerek, Çin'e atanan ve kendilerine dayatılan muğlak resmi belgeleri Papa ile bağlılıklarına zarar gelmemesi için imzalamak istemeyen piskoposlara baskı yapmamasını istedi.
Vatikan yönetimi Pekin ile irtibata geçerek, Çin'e atanan ve kendilerine dayatılan muğlak resmi belgeleri Papa ile bağlılıklarına zarar gelmemesi için imzalamak istemeyen piskoposlara baskı yapmamasını istedi.
Vatikan ile Çin Komünist Partisi yetkileri arasında uzun zamandır sorun teşkil eden piskoposların atanmasına ilişkin Ekim 2018'de geçici bir anlaşma imzalanmıştı. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com
Binali Yıldırım: Çay teklifim geçerli de, Ekrem İmamoğlu seçimi kazandı belki fikrini değiştirmiştir
Son Dakika Haberleri
18:07 Güvenlikten, kaliteden ve kendimizden ödün veriyoruz: Ağır koşullarda çalışan set işçileri anlatıyor