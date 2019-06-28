Vatikan'dan Pekin yönetimine: Çin'deki piskoposlara baskı yapmayın

Vatikan yönetimi Pekin ile irtibata geçerek, Çin'e atanan ve kendilerine dayatılan muğlak resmi belgeleri Papa ile bağlılıklarına zarar gelmemesi için imzalamak istemeyen piskoposlara baskı yapmamasını istedi.

Vatikan ile Çin Komünist Partisi yetkileri arasında uzun zamandır sorun teşkil eden piskoposların atanmasına ilişkin Ekim 2018'de geçici bir anlaşma imzalanmıştı. Euronews.com'da Görüntüle