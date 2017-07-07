Vatikan'da Seks Partisine Baskın

Avustralya polisinin geçen hafta, Katolik Kilisesi'nin en üst düzey üçüncü ismi olan Vatikan Hazinedarı Avustralyalı Kardinal George Pell'e cinsel taciz suçlamaları yöneltmesinin ardından, yeni bir skandal daha patlak verdi.

İtalyan gazetesi Il Fatto Quotidiano'nın haberine göre Vatikan polisi, Papa Françesko'nun danışmanlarından birinin kaldığı apartman dairesindeki uyuşturucu ve seks partisine baskın düzenledi.



ÇIĞLIK SESLERİ GELDİ

Baskın, apartmandaki komşuların 'tuhaf' çığlık sesleri duyduklarına dair şikâyetleri üzerine gerçekleşti. Baskının yapıldığı daire, cinsel taciz iddialarını soruşturmakla görevli İnanç Doktrini Cemaati'ne ait. İçeriye giren polisler birkaç erkeği uyuşturucu kullanırken ve ilişkiye girerken yakaladı. Polisin gözaltına alıp bir süre sonra bıraktığı Papa'nın asistanı İtalya'da bir manastırda inzivaya çekildi.