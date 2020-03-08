Vatikan'da pazar ayinine koronavirüs etkisi: İbadetler sanal aleme taşındı Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis, salgının yayılmasını engellemek için pazar ayinini videokonferans yoluyla, internet üzerinden yönetti. Dini lider, "kendimi kafeste hissediyorum" dedi.

Dünyaya hızla yayılan ve 3 binden fazla kişinin ölümüne neden olan yeni tip koronavirüs (Covid-19) dini ibadetleri de vurdu.



İtalya sınırları içindeki Vatikan en sakin pazar günlerinden birini geçirdi. Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis, salgının yayılmasını engellemek için pazar ayinini telekonferans yoluyla, internet üzerinden yönetti. Euronews.com'da Görüntüle