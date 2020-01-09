Vatikan'da Papa'nın huzurunda sirk gösterisi
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Vatikan'da Papa'nın huzurunda sirk gösterisi

Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis, Vatikan'daki haftalık ayininde Aqua Sirki'ni ağırladı

09.01.2020 14:51 | Son Güncelleme: 09.01.2020 14:51
Vatikan'da Papa'nın huzurunda sirk gösterisi

Katoliklerin ruhani lideri , 'daki haftalık ayininde Aqua Sirki'ni ağırladı. Papa ve ayinde bulunanlara gösteri yapan akrobatlar, Papa Francis'i de performanslarına dahil etti.


Renkli görüntüler veren Papa marakasla müziğe eşlik etti, akrobatların başlarına halka geçirdi. Ardından dansçıların tek tek elini sıkan Papa Francis, Aqua Sirki çalışanları ile toplu fotoğraf çektirdi. Sirk, 2 Şubat'a kadar İtalya'nın başkenti Roma'da gösterilerine devam edecek. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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