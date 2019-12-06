Vatikan'da Noel hazırlığı: Aziz Petrus Meydanı ışıl ışıl
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Vatikan'da Noel hazırlığı: Aziz Petrus Meydanı ışıl ışıl

Noel'e hazırlanan Katolik Kilisesi'nin yönetim merkezi Vatikan'da, dev noel ağacı ve İsa peygamberin doğumunu simgeleyen figürler perşembe günkü törenle ışıklandırılarak sergilenmeye başlandı. Aziz Petrus Meydanı'ndaki enstalasyon 12 Ocak'a kadar açık kalacak.

06.12.2019 18:28 | Son Güncelleme: 06.12.2019 18:28
Vatikan'da Noel hazırlığı: Aziz Petrus Meydanı ışıl ışıl

Hristiyan aleminde Bayramı için geri sayım başladı. Katolik Kilisesi'nin yönetim merkezi 'da da dev noel ağacı ve İsa peygamberin doğumunu simgeleyen figürler perşembe günkü törenle ışıklandırılarak sergilenmeye başlandı.


'İsa'nın Doğuşu'nu sahneleyen gerçek boyutlardaki ahşap figürler, Trentino bölgesinde geçen yılki sert hava koşullarında devrilen ağaçlardan üretildi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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