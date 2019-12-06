: Vatikan'da Noel hazırlığı: Aziz Petrus Meydanı ışıl ışıl

06.12.2019 18:15 | Son Güncelleme: 06.12.2019 18:15

Noel'e hazırlanan Katolik Kilisesi'nin yönetim merkezi Vatikan'da, dev noel ağacı ve İsa peygamberin doğumunu simgeleyen figürler perşembe günkü törenle ışıklandırılarak sergilenmeye başlandı. Aziz Petrus Meydanı'ndaki enstalasyon 12 Ocak'a kadar açık kalacak.View on euronews

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