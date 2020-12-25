Vatikan'da Noel ayini Covid-19 kısıtlamaları nedeniyle erken yapıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Vatikan'da Noel ayini Covid-19 kısıtlamaları nedeniyle erken yapıldı

25.12.2020 07:57 | Son Güncelleme: 25.12.2020 08:01
Vatikan'da Noel ayini Covid-19 kısıtlamaları nedeniyle erken yapıldı

Katolik dünyasının ruhani lideri Papa Francis, korona virüs kısıtlamaları nedeniyle erken düzenlendiği Noel ayinde yoksullar için yardım çağrısında bulundu.

Katolik dünyasının ruhani lideri Papa Francis, korona virüs kısıtlamaları nedeniyle erken düzenlendiği Noel ayinde yoksullar için yardım çağrısında bulundu.

Katolikler Noel Bayramı'nı kutlamaya başladı. Katolik dünyasının ruhani lideri Papa Francis, Vatikan'daki San Pietro Bazilikası'nda Noel arifesinde ayin düzenlendi. Noel ayini, bazilikanın 7 bin kişilik kapasitesine rağmen Covid-19 kısıtlamaları nedeniyle 200 kişinin katılımıyla ve katılımcıların yerel saatle 22.00'de başlayan sokağa çıkma yasağına uyabilmeleri için alışılmış saatinden iki saat önce (TSİ 21.30) düzenlendi. Papa Francis Noel ayini mesajında yoksullara yardım çağrısında bulundu. Francis, "Merhametinin sefaletimizi dönüştürmesine izin verelim" ifadelerini kullandı.

Hz. İsa'nın doğum günü olarak kabul edilen Noel gecesinde ilahiler ve İncil'den mesajlar okundu.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mevlana Cahit Özkan Özlem Zengin Süleyman Soylu Meral Danış Beştaş
Magazin Ezgi Mola Songül Karlı Seren Serengil Farah Zeynep Abdullah
Spor Arda Turan Okan Buruk Fatih Terim Cüneyt Çakır İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Türk Ankara Almanya İngiltere
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Vatikan'da Noel ayini Covid-19 kısıtlamaları nedeniyle erken yapıldı | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.12.2020 08:01:52. #1.15#
title