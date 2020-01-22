Vatikan, çocuk istismarcısı rahipleri nasıl 'tedavi' ediyor?
Dünyanın dört bir yanında çocuk istismarcısı rahiplerle ilgili çıkan skandalların ardından Vatikan'ın psikolojik ve davranış bozukluğu içindeki rahiplerin rehabilitasyonu için harekete geçtiği ortaya çıktı.
22.01.2020 17:45 | Son Güncelleme: 22.01.2020 17:45
Dünyanın dört bir yanında çocuk istismarcısı rahiplerle ilgili çıkan skandalların ardından Vatikan'ın psikolojik ve davranış bozukluğu içindeki rahiplerin rehabilitasyonu için harekete geçtiği ortaya çıktı.View on euronews
Kaynak: Euronews.com