: Vatikan, çocuk istismarcısı rahipleri nasıl 'tedavi' ediyor?

22.01.2020 17:45 | Son Güncelleme: 22.01.2020 17:45

Dünyanın dört bir yanında çocuk istismarcısı rahiplerle ilgili çıkan skandalların ardından Vatikan'ın psikolojik ve davranış bozukluğu içindeki rahiplerin rehabilitasyonu için harekete geçtiği ortaya çıktı.View on euronews

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