Vatikan, çocuk istismarcısı rahipleri nasıl 'tedavi' ediyor?
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Vatikan, çocuk istismarcısı rahipleri nasıl 'tedavi' ediyor?

Dünyanın dört bir yanında çocuk istismarcısı rahiplerle ilgili çıkan skandalların ardından Vatikan’ın psikolojik ve davranış bozukluğu içindeki rahiplerin rehabilitasyonu için harekete geçtiği ortaya çıktı.

22.01.2020 16:18 | Son Güncelleme: 22.01.2020 16:18
Vatikan, çocuk istismarcısı rahipleri nasıl 'tedavi' ediyor?

Dünyanın dört bir yanında çocuk istismarcısı rahiplerle ilgili çıkan skandalların ardından 'ın psikolojik ve davranış bozukluğu içindeki rahiplerin rehabilitasyonu için harekete geçtiği ortaya çıktı.


Euronews, Vatikan'ın çocuk istismarı suçundan tutuksuz yargılanmayı bekleyen rahipleri ve psikolojik sorunlu din adamlarını rehabilitasyon merkezlerinde nasıl tedavi etmeye çalıştığını araştırdı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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