Vatikan: Cinsiyet tanrı tarafından verilir sonradan tercih edilmez

Vatikan'dan pazartesi günü 'cinsiyet tercihleri' konusunda yapılan yazılı bir resmi açıklama dünya basınında geniş yankı buldu. Kimliklerin ve cinsiyetlerin tanrı tarafından belirlendiğine vurgu yapan Vatikan cinsiyet ile ilgili bir tercihin sonradan yapılamayacağına dikkat çekti.

Cinsiyetin 'doğum sonrası tercih edilebileceği' konusunun erkek ve kadın arasında kurulmuş bulunan evlilik bağı modeli ile direk çelişki içerisinde olduğunu belirten 'Vatikan açıklaması' dünya genelindeki Katolik eğitmenlere rehberlik etmesi için yayınlandı. Euronews.com'da Görüntüle