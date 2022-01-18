Vatikan Başbakanı Kardinal Parolin, Kovid-19'a yakalandı - Haberler
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Vatikan Başbakanı Kardinal Parolin, Kovid-19'a yakalandı

Vatikan Başbakanı Kardinal Parolin, Kovid-19'a yakalandı
AA / Barış Seçkin - Haberler | Güncel

Vatikan Devlet Sekreteri (Başbakan) Kardinal Pietro Parolin'in Kovid-19'a yakalandığı bildirildi.

Vatikan Devlet Sekreteri (Başbakan) Kardinal Pietro Parolin'in Kovid-19'a yakalandığı bildirildi.

Vatikan'ın resmi yayın organlarından Vatican News sitesinin haberine göre, Devlet Sekreteri Kardinal Parolin ile Devlet Sekreteri Vekili Monsenyör Pena Parra, Kovid-19'a yakalandı.

Kardinal Parolin'in hafif semptomlarının bulunduğu, Monsenyör Parra'nın ise herhangi bir semptomunun bulunmadığı kaydedildi.

Her iki ismin de kendilerini karantinaya aldığı ve 3'üncü doz aşılarının da olduğu bilgisi paylaşıldı.

Bu arada İtalyan basını, Kardinal Parolin ve Monsenyör Parra'nın Kovid-19'a yakalanmasını, "Papa'nın yakın çalıştığı kişiler Kovid-19" ifadeleriyle aktardı.

Vatikan, kısa süre önce salgın tedbirlerini sıkılaştırmıştı. Bu kapsamda, tüm kapalı alanlarda "Ffp2" model maske kullanma zorunluluğu getirilmiş, Vatikan'da çalışan ve ziyaret yapan herkes için aşı yaptıranların, Kovid-19 geçirenlerin ya da negatif test sonucu gösterenlerin alabildiği "Yeşil Geçiş" belgesini zorunlu olmuştu.

AA / Barış Seçkin - Son Dakika Haberleri

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