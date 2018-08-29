Vatikan, ABD'deki Kiliselerde Çocuk İstismarınının Örtbas Edildiğini Biliyordu"

NEW ABD'nin Pennsylvania eyaletinde yüzlerce Katolik rahibin binden fazla çocuğa cinsel istismarda bulunduğunun ortaya çıkmasıyla ilgili, Vatikan'ın olayların üzerinin örtüldüğünden haberdar olduğu iddia edildi.

Pennsylvania Başsavcısı Josh Shapiro, NBC televizyonunda katıldığı bir programda, "Vatikan'ın kilisedeki cinsel istismarların örtbas edildiğini bildiğine dair kanıtlarımız var." ifadesini kullandı.

Shapiro, daha sonra CNN'e yaptığı açıklamada, ne tür bir kanıta ulaştıklarını söylemezken, "Vatikan'ın bunu öğrendiğinde, Papa'ya haber verip vermediğini bilmiyorum." dedi.

Konunun örtbas edilmesinin özel bir amacı olduğuna dikkati çeken Shapiro, "Bu sadece cemaat ya da kiliseden saklanmak için yapılmış bir örtbas değildi. Bu aynı zamanda hukuki yaptırımlardan da kaçmak için bir kalkandı, böylece benim gibi hukukçular işledikleri suçlardan dolayı onlara suçlama yöneltemeyeceklerdi." diye konuştu.

Shapiro, iki yıllık bir soruşturmanın ardından çocuklara yönelik cinsel istismarların, Pennsylvania ve Vatikan'daki kıdemli kilise yetkililerince "sistematik" bir şekilde örtbas edildiği sonucuna ulaştıklarını açıklamalarının ardından kurdukları çağrı hattına 730'dan fazla ihbar geldiğini sözlerine ekledi.

Vatikan Basın Ofisi Müdürü Greg Burke ise konuya dair bir açıklama yapmadan önce detaylı bilgiye ihtiyaç duyduklarını söyledi.

ABD'de binden fazla çocuğa cinsel istismar

ABD'nin Pennsylvania Başsavcısı Josh Shapiro, iki yıllık bir soruşturmanın ardından çocuklara yönelik cinsel istismarların, Pennsylvania ve Vatikan'daki kıdemli kilise yetkililerince "sistematik" bir şekilde örtbas edildiği sonucuna ulaştıklarını söylemişti.

Tahkikat jürisi ise 300'den fazla rahibin 1950'lerin ortalarından beri çocukları istismar ettiğini belirterek, Roma Katolik kilisine ait yüzlerce rahibi binden fazla çocuğa cinsel istismarda bulunmakla suçlamıştı.

Jüri, raporunda bazı kayıtların kaybolduğu ve cinsel istismar kurbanı bazı çocuklar konuşmaktan korktuğu için tacize uğrayanların sayısının çok daha yüksek olduğuna inandığını kaydetmişti.

Kurbanlarının çoğunun erkek çocukları olduğuna dikkati çeken jüri, tecavüze kadar uzan her türlü cinsel taciz olayına rastlandığını ifade etmişti.