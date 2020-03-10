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Osmangazi, Spor

Vatansever'den gümüş madalya

Osmangazi Belediyespor'un milli sporcusu Emir Vatansever, Büyükler Hafta Sonu Turnuvası'nda gösterdiği üstün performansla gümüş madalyanın sahibi oldu.

10.03.2020 13:10 | Son Güncelleme: 10.03.2020 13:10
Vatansever'den gümüş madalya

Osmangazi Belediyespor'un milli sporcusu Emir Vatansever, Büyükler Hafta Sonu Turnuvası'nda gösterdiği üstün performansla gümüş madalyanın sahibi oldu.


Türkiye Tenis Federasyonu (TTF) tarafından Antalya'da düzenlenen Büyükler Hafta Sonu Turnuvası, kıyasıya mücadelelere sahne oldu. Çeşitli kulüplerinden toplam 197 sporcunun ter döktüğü müsabakaya Osmangazi Belediyespor'un işitme engelli sporcusu damga vurdu. Rakipleri karşısında tüm gücünü ortaya koyan Emir Vatansever, grubunda ikincilik kürsüsüne çıktı. Madalya coşkusu yaşayan genç raket, gelecek müsabakalarda iddiasını koruyacağını belirterek, desteklerinden dolayı Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar'a teşekkür etti.


Osmangazi Belediyespor Tenis Takımı Başantrenörü Nazif Cesur ise Emir'in kısa sürede büyük işlere imza attığını belirterek, "Sporcumuz Emir, çok özel bir yetenek. Tenise başladığı günden bu yana başarıdan başarıya koşuyor. Başkanımız Mustafa Dündar'ın bizlere kazandırdığı Ertuğrul Sağlam Spor Tesisleri'nde antrenmanlarımızı aralıksız devam ediyoruz. Çalışmalarımızın karşılığını bu şekilde almak bizleri oldukça sevindiriyor. Emir'i yürekten kutluyor, başarılarının devamını diliyorum" dedi. - BURSA

Kaynak: İHA

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