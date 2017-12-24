Vatanım Sensin'in Genç Oyuncusu Miray Daner, Göğüslerini Küçülttürecek
Sevilen dizisi Vatanım Sensin'de rol alan Miray Daner, büyük olan göğüslerinden oldukça şikayetçiymiş. Bu nedenle de göğüslerini küçülttürme kararı almış.
Kanal D ekranlarının reyting rekorları kıran dizisi Vatanım Sensin'de Hilal karakterini canlandıran Miray Daner, radikal bir karar alarak göğüslerini küçülttürecekmiş.
BÜYÜK GÖĞÜSLERİNDEN DERT YANIYORMUŞ
Giydiği hiçbir kıyafet istediği gibi olmayan ve spor yaparken oldukça zorlanan Miray Daner'in göğüslerinden çok rahatsız olduğu yakın çevresine bu konuda dert yandığı iddia edildi.
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