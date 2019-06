Vatani görevi için at sırtında yola çıkan Duman Yozgat'a ulaştı

İzmir'in Buca ilçesindeki vatani görevi için Sivas'tan yola çıkan ve yolculuğunun Ankara'ya kadarki bölümünü Türk bayrağıyla süslediği atıyla gerçekleştirecek at eğitmeni Ahmet Turan Duman, Yozgat'a geldi.

Memleketi Sivas'tan 8 Haziran'da at üstünde yola çıkan Yiğidolar Atlı Spor ve Binicilik Kulübünde 4 yıldır at eğitmenliği yapan 28 yaşındaki Duman, yaklaşık 225 kilometre yol katederek Yozgat'a ulaştı.

Duman, gazetecilere yaptığı açıklamada, at sırtında yolculuğun güzel geçtiğini söyledi.

Amacının binicilik kültürüne dikkati çekmek, atların insanlarla tekrar tanışmasını sağlamak ve at üzerine şehirlerarası seyahat etme hayalini gerçekleştirmek olduğunu aktaran Duman, şöyle konuştu:

"Günde 30 kilometre yol yapıyorum. İnsanlar yolda çok yoğun ilgi gösteriyor. Vatandaşlar benimle sohbet edip hatıra fotoğrafı çektiriyorlar. Yolculukta yanıma yiyecek bir şey almadım. Özellikle atım için bir şeyler aldım. Konakladığım köylerde vatandaşlarımız atıma arpa veriyor. Köylerde vatandaşlarla yedik, birlikte güldük, eğlendik benim için çok güzel bir yolculuktu. Bu yolculuğa devam edeceğim. Askerliğim olmasaydı bu şekilde bir ay daha gezmek isterdim."

Duman, yoldaki en büyük zorluğun hava şartları ve kene olduğunu dile getirerek, "Öğle vakti sıcak oluyor, sağanak yağmura maruz kalıyoruz. Bir diğer zorluğumuz da keneler oluyor." dedi.

İzmir'deki birliğine bir hafta sonra teslim olacağını anlatan Duman, adı "Yıldız" olan atını Ankara'da herhangi bir binicilik kulübüne satmayı düşündüğünü belirtti.

Sivas'tan Ankara'ya giden ve yolda Ahmet Turan Duman ile karşılaşan Ahmet Çatak da "Ahmet Turan Sivas'tan komşumuz, uzun yıllardır kendisini tanırım. Sosyal medyadan da takip ediyorduk acaba hangi güzergahtan gidecek diye. Biz de Ankara'ya düğüne gidiyoruz yolda rastladık, çok memnun olduk. Kendisine hayırlı yolculuk ve hayırlı tezkereler diliyorum." ifadelerini kullandı.

Ahmet Turan Duman, İzmir'in Buca ilçesinde 6 ay kısa dönem er olarak yapacağı askerlik vazifesi için Sivas'tan 8 Haziran'da at sırtında yola çıkmıştı. Yolculuğunu İzmir'in uzak olması nedeniyle Ankara'ya kadar at üstünde sürdürecek Duman, Ankara'dan İzmir'e ise araçla gideceğini açıklamıştı.

Kaynak: AA