Vatandaştan polislere çay ikramı
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Vatandaştan polislere çay ikramı

Vatandaştan polislere çay ikramı Görev başındaki polislere çay ikram etti İstanbul'da kentin en işlek caddelerinden birinde görev alan polis ekiplerini vatandaşlar unutmadı.

23.04.2020 12:05 | Son Güncelleme: 23.04.2020 12:07
Vatandaştan polislere çay ikramı

Vatandaştan polislere çay ikramı

Görev başındaki polislere çay ikram etti

İSTANBUL - İstanbul'da kentin en işlek caddelerinden birinde görev alan polis ekiplerini vatandaşlar unutmadı. Evinde kahve içerken, görev başındaki polisleri fark eden bir vatandaş, polis ekiplerine çay ve kahve ikram etti.

Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta hafta sonu için sokağa çıkma kısıtlaması kararı alındı. Kısıtlamayla birlikte, polis ekipleri de birçok noktada denetimlere başladı. Ekipler Şişli Bomonti'de hareket halinde olan yaya ve sürücüleri durdurdu. Kimlik ve izin belgesi kontrolü yaptı. Ekipler denetimini sıkı şekilde sürdürürken, evde kalan vatandaşlar da polisleri unutmadı. Yakın bir binada oturan vatandaş tepsiye çay ve kahve getirerek polis ekiplerine ikramda bulundu.

"Camdan polis memurlarımızı görünce bir bardak çay ikram etmek istedim"

Polis ekiplerine çay ikramında bulunan Zana Demir, "Şu karşı binada oturuyorum. Sabah kahvemi içmeye kalktım. Çocuklarıma da kahvaltı hazırlayacaktım. Camdan polis memurlarımızı görünce bir bardak çay ikram etmek istedim. Bizim için bu kadar çaba gösteriyorlar. Zor bir iş yapıyorlar içimden geldi. Hem meclisimizin 100. yılını kutluyorum. Hem de herkesin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutluyorum. Benimde 2 evladım var" dedi.

Vatandaştan polislere çay ikramı

Kaynak: İHA

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