Vatandaştan örnek davranış...İş yerindeki içecekleri görevlilere bedava veriyor Vatandaştan örnek davranış...İş yerindeki içecekleri görevlilere bedava veriyor Kars'ta bir esnaf, sokağa çıkma kısıtlaması boyunca görevlilere içecekleri kullansın diye işyerinin önündeki buzdolabını açık bıraktı.

Vatandaştan örnek davranış...İş yerindeki içecekleri görevlilere bedava veriyor

KARS - Kars'ta bir esnaf, sokağa çıkma kısıtlaması boyunca görevlilere içecekleri kullansın diye işyerinin önündeki buzdolabını açık bıraktı.

Tür Türkiye'de olduğu gibi Kars'ta da 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ardından Ortakapı Mahallesi Şehit Polis Nuri Yıldız Caddesi'nde bulunan bir işletme iş yerinin önündeki buzdolabına soda, meyve suyu ve su doldurarak görevlilerin bedava kullanması için buzdolabının kapısına, 'Yasak sürecinde görevli arkadaşlar içeceklerden alabilirler. Hayırlı bayramlar" yazarak içecekleri bedava olarak görevlilere bıraktı.

Kapalı olan iş yerinin önündeki buzdolabına su, meyve suyu ve soda bırakan iş yeri sahibi dolabın kilidini de kapatmadı. Kısıtlama süresince görevliler, içeceklerden ihtiyacı karşılığında ücretsiz alarak, buradan karşılayabilecek.

Kaynak: İHA