Vatandaştan kardan adamlı maske göndermesi

Koronavirüs vaka sayılarında haftalardır zirveyi bırakmayan Eskişehir'de vatandaşlar, artan vakalara maskeli kardan adamla esprili bir gönderme yaptı.

Koronavirüs vaka sayılarında haftalardır zirveyi bırakmayan Eskişehir'de vatandaşlar, artan vakalara maskeli kardan adamla esprili bir gönderme yaptı.

Eskişehir'de gün boyunca etkili olan kar yağışı vatandaşların yüzünü güldürdü. Kar yağışı ile birlikte vatandaşlar son dönemlerde Eskişehir'de artışını sürdüren koronavirüs vakalarına maskeli kardan adam yaparak dikkat çekmeye çalıştı. Sabah saatlerinde Porsuk Çayı kenarında görülen siyah maskeli kardan adam vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördü. Porsuk Çayı çevresini gezmek için yürüyüşe çıkan vatandaşlar kardan adam üzerinden yapılan göndermeden memnun olduklarını ve vatandaşların bir an önce önlemleri arttırarak vaka sayılarının düşmesini umduklarını söyledi. - ESKİŞEHİR

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