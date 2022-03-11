Vatandaştan kar tepkisi: "Ekrem İmamoğlu sınıfta kaldı"

İstanbul'da kar yağışı dünden beri etkisini sürdürüyor. Aniden bastıran kar nedeniyle Kartal'da TEM bağlantı yolunda araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Araç sürücüleri kazaya sebebiyet vermemek için dörtlülerini yakıp düşük hızla ilerledi. Gerekli önlemlerin alınmadığını iddia eden kimi vatandaş, "Bir tane kar temizleme aracı yok. Mahsur kalan var. 45 dakikadır yoldayız. Ekrem İmamoğlu sınıfta kaldı" diyerek duruma tepki gösterdi.

Meteoroloji'nin uyarılarının ardından İstanbul'da dünden itibaren kar yağışı etkisini göstermeye başladı. Bugün de kentin belli noktalarında şiddetli şekilde kar yağışı etkili oluyor. Kartal ilçesinde sabah saatlerinde bir anda bastıran kar yağışı nedeniyle TEM otoyolu bağlantı yolu mevkiinde ilerleyen araç sürücüleri güçlük çekti. Sürücüler kazaya sebebiyet vermemek için dörtlülerini yakıp düşük hızla ilerledi. İşe gitmek için yolda servis bekleyen bazı vatandaşların da köprü altlarına girerek yağan kardan korunduğu görüldü.

VATANDAŞTAN TEPKİ: "EKREM İMAMOĞLU SINIFTA KALDI"

Köprü altında servis bekleyen Kemal Kaya, "Servis bekliyoruz. Yaklaşık 15 dakika kadar oldu. Arkadaşlar Kartal istikametinden geliyorlar araçların kaldığını söylediler. Yollar daha açıktı son 20 dakikadır böyle oldu. Eğer gelemezlerse evlerimize döneceğiz" dedi. Salih Çınar isimli bir vatandaş, "15-20 dakikadır buradayım ben de. Servis Kartal'dan geliyor. Daha doğrusu büyük ihtimalle gelemiyor yağıştan dolayı. Kaza vardı 2-3 tane. Umarım kimseye bir şey olmaz" diye konuştu. Yolda ilerleyen bir araç sürücüsü ise, "Kartal'dan geliyoruz. Bir tane kar temizleme aracı yok. Mahsur kalan var. Kartal köprüsünden bu tarafa çıkamıyorlar. 45 dakikadır yoldayız. Ekrem İmamoğlu sınıfta kaldı" dedi.

(İHA)