Vatandaştan ilginç korona virüs yorumu: "Boş ver vakayı, herkes kendi önlemini alacak, kalan sağlar bizim"
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Vatandaştan ilginç korona virüs yorumu: "Boş ver vakayı, herkes kendi önlemini alacak, kalan sağlar bizim"

İhlas Haber Ajansı / HÜSEYİN TAYYAR - Haberler | Yerel

Vatandaştan ilginç korona virüs yorumu: "Boş ver vakayı, herkes kendi önlemini alacak, kalan sağlar bizim" Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde korona virüs vakaları 300'ü aştı.

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Vatandaştan ilginç korona virüs yorumu: "Boş ver vakayı, herkes kendi önlemini alacak, kalan sağlar bizim"

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde korona virüs vakaları 300'ü aştı. Bir vatandaş, muhabirin korona virüsle ilgili sorusuna, "Boş ver vakayı herkes kendi önlemini alacak, kalan sağlar bizim" cevabını verdi.

Yüksek riskli bölgede yer alan Malkara'da pozitif vaka sayısının 300'ü aştığı bildirildi. Günlük ortalama vaka sayısının 20 ile 25 civarında olduğu kaydedildi. Sokakta yürüyüş yapan bir vatandaş, korona virüs vakalarının yükseldiğini hatırlatan muhabire, "Boş ver vakayı, herkes kendi önlemini alacak, kalan sağlar bizim" diye konuştu.

Bir çay ocağı esnafı da, "Vakaların yükselmesi esnafı da zor duruma düşüyor. Maskeye, mesafeye, hijyene çok dikkat etmeliyiz. Herkes kendine ve çevresine dikkat etmesi gerekiyor. Biz de işyerimizde aldığımız tedbirlere özen gösteriyoruz" diye konuştu.

Vatandaştan ilginç korona virüs yorumu: 'Boş ver vakayı, herkes kendi önlemini alacak, kalan sağlar bizim'
Vatandaştan ilginç korona virüs yorumu: 'Boş ver vakayı, herkes kendi önlemini alacak, kalan sağlar bizim'
Vatandaştan ilginç korona virüs yorumu: 'Boş ver vakayı, herkes kendi önlemini alacak, kalan sağlar bizim'
Vatandaştan ilginç korona virüs yorumu: 'Boş ver vakayı, herkes kendi önlemini alacak, kalan sağlar bizim'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HÜSEYİN TAYYAR

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