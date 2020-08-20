Vatandaştan HDP'li heyete: "Yılda bir gelip burada propaganda yapıyorsunuz"
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Vatandaştan HDP'li heyete: "Yılda bir gelip burada propaganda yapıyorsunuz"

Gaziantep'te, 20 Ağustos 2016'da meydana gelen düğün patlamasının dördüncü yılında hayatını kaybedenleri anmak isteyen HDP heyetine, olayı yaşayan mağdur vatandaşlar tepki gösterdi.

Vatandaştan HDP'li heyete:
20.08.2020 14:22 | Son Güncelleme: 20.08.2020 14:27

Gaziantep'te, 20 Ağustos 2016'da meydana gelen düğün patlamasının dördüncü yılında hayatını kaybedenleri anmak isteyen HDP heyetine, olayı yaşayan mağdur vatandaşlar tepki gösterdi. Vatandaşlar, DEAŞ'ın canlı bomba saldırısı sonucu hayatını kaybeden 57 kişiyi anmak isteyen HDP'lilere, "Yılda bir gelip burada propaganda yapıyorsunuz sonra da bizi unutuyorsunuz" dedi.

20 Ağustos 2016'da Gaziantep'in Şahinbey ilçesi Beybahçe Mahallesi'nde terör örgütü DAEŞ tarafından yapılan canlı bomba saldırısında çoğu çocuk 57 kişi hayatını kaybetmişti. Dört yıl önce meydana gelen patlamada hayatını kaybeden vatandaşları anmak isteyen HDP milletvekilleri Mahmut Toğrul, Meral Danış Beşdaş, Serpil Kemalbay ve Ömer Faruk Gergerlioğlu'na patlamanın yaşandığı sokakta yaşayan bazı vatandaşlar tepki gösterdi.

"BU İŞİ PROPAGANDA AMACI YAPMAYIN"

HDP milletvekillerinin ve beraberindekilerin yılda bir bölgeye gelip şov yaptığını söyleyen vatandaşlar, gelen heyete, "Yılda bir buraya gelip bu işi propaganda amacı yapamayın. Her yıl bir gün buraya gelip milletin acısını hatırlatıyorsunuz, milletin acısını tazeliyorsunuz. Burada şov yapmayın. Gelecekse buraya kentin valisi gelir, diğer partilerin de milletvekilleri gelir ve hep beraber açıklama yaparsınız o zaman olur. Bu sadece sizinle olmaz. Ama siz her yıl bir gün buraya gelip şov yapıyorsunuz. Burada bizim yaşadığımız acıyı kimse bilemez. Sizler bizim acımızı bilemezsiniz. Gelip de burada milletin acısını yenilemek iyi bir şey değil. Tekrar acımızı tazeledikten sonra bu toplantının ne gereği var. Siz acımızı paylaşmıyorsunuz. Böyle paylaşma olmaz ki" diyerek tepki gösterdi.

HDP milletvekilleri ise patlamanın yaşandığı alana propaganda yapmak için değil, süreci unutturmamak ve hayatını kaybedenleri anmak için geldiklerini söyledi. Heyet, basın açıklamasının ardından patlamanın bulunduğu alana çiçek bıraktı.

Öte yandan, açıklama sırasında çevrede geniş güvenlik önlemi alındı.

(Said Vakkas Yağcı/İHA)

Kaynak: İHA

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