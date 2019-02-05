Vatandaştan 'Dışarıdan Poşet Getirme Yasağı'na Büyük Tepki
Ankara'da bir markette asılan "Mağaza içerisine sırt çantası, alışveriş çantası ve poşet ile girmek yasaktır" yazısı, büyük tepki çekti. Vatandaşlar, marketin uygulamasını sosyal medyada üzerinden eleştirdi.
Yeni yılla birlikte naylon poşetlerin 25 kuruş karşılığında satılması uygulaması, marketlerde uygulanmaya başlandı. Plastik poşetleri ücretsiz veren satış noktalarına, kapalı satış alanının her metrekaresi için 10 lira idari para cezası kesilecek. Ücretli poşet uygulaması birçok kesim tarafından desteklenirken bazı vatandaşlar da uygulamayı beğenmeyerek tepki gösterdi.
UYGULAMAYI RANTA ÇEVİREN MARKET, VATANDAŞTAN TEPKİ GÖRDÜ
Bu uygulamayla ilgili en şaşırtan çıkış ise Ankara'da bir marketten geldi. Sosyal medyadan paylaşılan bir fotoğrafa göre, Başkentte bir mağaza, vatandaşların sırt çantası, poşet ve alışveriş çantasıyla marketlerine gelemeyeceklerini ilan etti. Vatandaşlar,çevre için hayata geçirilen uygulamanın ranta dönüştürülmesine tepki gösterdi.
Fotoğrafı paylaşan sosyal medya kullanıcısı altına şu notu ekledi;
"Ankara'nın alt gelire hitap eden marketlerinden biri olan GİMSA, mağaza içerisine alışveriş çantası almayı yasaklamış, sosyal medyada karşıma çıkan bir fotoğrafla durumdan haberim oldu. Paylaşan kişi boş poşetleri içeri almadıklarından bahsetmiş. Adam resmen, poşet üzerinden rant sağlama yoluna gitmiş."
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güzel ankaramda market mi kalmadı , bende bunları protesto ediyorum ve alışverişimi başka marketlerden yapmaya devam ediyorum.Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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Amac hırsızlıgın onune gecmek. herkesı kendınız gıbı sanmayın kotu ınsanlarda var bu dunyada bende markette calısıyorum ne kadar hırsız lık olayı oldugunu gorsenız aklınız sasar yaslısı genci neler var yani yasamayan bilmez.dısardan getırdıgı posete dolduruyorlar yakalanınca ben dısardan almıstım.nedenini tam bilmeden yargılamayın ınsanlarıCevap Yaz 1 2 Yayından Kaldır
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Marketlerde başka yerden aldığın ürünleri koyabilecegin dolaplar var ama kol çantası konmaz.Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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Adamlar haklı hırsızlık olaylarının aşırı şekilde artığı mağazalar var.Cevap Yaz 2 4 Yayından KaldırYILDIRIMÇAKAR : Olayı böyle mi anladin sen Yoksa mecbur kalip onlarin posetine para vermek mi1 Yayından Kaldır