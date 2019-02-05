Vatandaştan 'Dışarıdan Poşet Getirme Yasağı'na Büyük Tepki

Yeni yılla birlikte naylon poşetlerin 25 kuruş karşılığında satılması uygulaması, marketlerde uygulanmaya başlandı. Plastik poşetleri ücretsiz veren satış noktalarına, kapalı satış alanının her metrekaresi için 10 lira idari para cezası kesilecek. Ücretli poşet uygulaması birçok kesim tarafından desteklenirken bazı vatandaşlar da uygulamayı beğenmeyerek tepki gösterdi.

UYGULAMAYI RANTA ÇEVİREN MARKET, VATANDAŞTAN TEPKİ GÖRDÜ

Bu uygulamayla ilgili en şaşırtan çıkış ise Ankara'da bir marketten geldi. Sosyal medyadan paylaşılan bir fotoğrafa göre, Başkentte bir mağaza, vatandaşların sırt çantası, poşet ve alışveriş çantasıyla marketlerine gelemeyeceklerini ilan etti. Vatandaşlar,çevre için hayata geçirilen uygulamanın ranta dönüştürülmesine tepki gösterdi.

Fotoğrafı paylaşan sosyal medya kullanıcısı altına şu notu ekledi;

"Ankara'nın alt gelire hitap eden marketlerinden biri olan GİMSA, mağaza içerisine alışveriş çantası almayı yasaklamış, sosyal medyada karşıma çıkan bir fotoğrafla durumdan haberim oldu. Paylaşan kişi boş poşetleri içeri almadıklarından bahsetmiş. Adam resmen, poşet üzerinden rant sağlama yoluna gitmiş."