Vatandaştan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a: "Ensarız biz"

İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kısıklı'daki konutundan çıkıp Tarabya'daki Huber Köşkü'ne hareket ettiği sırada yolda aracını durdurup vatandaşlarla sohbet etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "İşler nasıl?" diye sorması üzerine vatandaş, "İşlerimiz çok şükür iyi, hamdolsun. 24 kişi çalıştırıyoruz efendim. Ensarız biz, dışarıdan gelenler de var" dedi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ise bu anları "Ensarız biz" başlığı ile sosyal medyada paylaştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kısıklı'daki konutundan çıkıp Tarabya'daki Huber köşküne hareket ettiği sırada yolda aracını durdurup vatandaşlarla sohbet etti. Aracın içinden bir süre vatandaşlarla konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan sohbet sırasında "İşler nasıl?" diye sordu. Bunun üzerine vatandaş, "İşlerimiz çok şükür iyi, hamdolsun. 24 kişi çalıştırıyoruz efendim. Ensarız biz dışarıdan gelenler de var" dedi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ise bu anları "Ensarız biz" başlığı ile sosyal medyada paylaştı. Bir süre daha vatandaşla konuşan Erdoğan Tarabya'ya doğru hareket etti.

Kaynak: İHA