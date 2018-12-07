Vatandaşlık Kanununda Kritik Değişiklik: Noter Sözleşmesi İle Ev Alan Yabancıya Vatandaşlık Verilecek

Türk Vatandaşlığı Kanunu'nun uygulanmasına ilişkin yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair kanun, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Artık noter sözleşmesi ile ev alan yabancıya vatandaşlık verilecek. Daha önce yabancılara vatandaşlık verilmesi sınırı 1 milyon dolardan 250 bin dolara düşürülmüştü ve karar Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğü girmişti.

Yeni yönetmelik bugünden itibaren uygulamaya girdi. Yani bundan sonra noterden konut satışı için sözleşme düzenleyen ve en az 250 bin dolarlık konut alan yabancılara vatandaşlık verilmesinin önü resmen açılmış oldu. Reuters'da yer alan habere göre; Bu karar ile yabancılara konut satışı daha cazip hale getirilmiş oldu.Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan Türk Vatandaşlığı Kanunu'nun uygulanmasına ilişkin yönetmelikte değişiklik yapan yönetmeliğe göre, söz konusu tutarda taşınmazın peşin olarak satışının vaat edildiğine dair noterden düzenlenen sözleşmenin üç yıl süreyle devri ve terkini yapılamayacağı taahhüdüyle tapu siciline şerh edilmesi de vatandaşlık kazanımı için yeterli olacak.