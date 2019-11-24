Vatandaşlığı en değerli ülkeler sıralaması: Fransa ilk sırada, Türkiye kaçıncı oldu ?

24.11.2019 16:54 | Son Güncelleme: 24.11.2019 16:54

Dünyada vatandaşlığı en değerli ülkeler sıralamasında Fransa ilk sırada yer alırken, Türkiye 76. oldu.



Hollanda'da Gronigen Üniversitesi'nde hukuk profesörü olan Dimitry Kochenov ile İsviçreli Henley & Partners şirketinin yöneticisi Christian Kälin tarafından yapılan araştırmayla vatandaşlığı en kıymetli 160 ülkenin sıralaması yapıldı. Euronews.com'da Görüntüle