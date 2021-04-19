Vatandaşların yüzü 'Balkondan Yarışıyoruz' yarışmasıyla güldü
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Vatandaşların yüzü 'Balkondan Yarışıyoruz' yarışmasıyla güldü

Vatandaşların yüzü 'Balkondan Yarışıyoruz' yarışmasıyla güldü
Bültenler - Haberler | Güncel

Esenler Belediyesi, kısıtlama günlerini evlerinde geçiren vatandaşların yüzünü 'Balkondan Yarışıyoruz' yarışmasıyla güldürüyor.

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Evlerinin balkonlarından kendilerine yöneltilen soruları yanıtlayan Esenlerliler, etkinlikten hayli memnun…

Covid-19 tedbirleri kapsamında hafta sonunu evlerinde geçiren Esenlerliler, 'Balkondan Yarışıyoruz' yarışmasıyla hem eğlendi hem kazandı. Vosvoslar ve palyaçolar eşliğinde kendilerine yöneltilen soruları cevaplayan vatandaşlar, keyif dolu anlar yaşadı.

RENKLİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Soruları yanıtlamak için birbirleriyle yarışan vatandaşlar, etkinlikten oldukça memnun kaldıklarını belirtti. Etkinlik sonunda soruları doğru yanıtlayanlar ödül kazandılar.

Ramazan ayı boyunca birbirinden renkli sokak etkinlikleri düzenleyen Esenler Belediyesi, Şehir Ekranı TV üzerinden Esenlerlilerle buluşmaya devam ediyor.

Kaynak: Bültenler

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