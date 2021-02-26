Vatandaşların yüzde 45,8'i Exxen'i Netflix ile aynı gördü

Araştırma Şirketi Areda Survey, ocak ayı Sosyometre araştırmasında online platformların kamuoyu algısına ışık tuttu. 2 bin 486 kişinin katıldığı araştırmaya göre piyasaya yeni giriş yapan dijital içerik platformu Exxen'in başarılı olacağına inananların oranı yüzde 32.9 oldu. Exxen'i Netflix ile kıyaslayan vatandaşlar, yüzde 45.8'lik bir oranla "Netflix'le aynı sayılır" dedi.

Son dönemde online platformlar gerek sunduğu içeriklerin konusu gerekse çekim teknikleri açısından daha çok tercih ediliyor. Dünya genelinde adeta yeni bir dizi sektörü haline gelen bu platformlara, yerli bir de rakip geldi.

Acun Medya tarafından hayata geçirilen Exxen, kullanıcılarına sunduğu yerli içeriklerle dikkat çekiyor. Araştırma şirketi Areda Survey, son dönemde online yayın yapan dijital platformların Türk halkında karşılık bulup bulmadığını masaya yatırdı.

Online platform anketine katılanların yüzde 50.2'si kadınlardan oluştu. 18-24 yaş grubu katılımcıların yüzde 15.3'lük dilimi oluşturduğu araştırmada 35-44 yaş aralığındaki vatandaşların katılım oranı yüzde 24 olarak şekillendi. Katılımcıların yüzde 52.2'si eğitim durumunu ilköğretim olarak açıklarken, lisans mezunu olduğunu belirten katılımcıların oranı yüzde 18.7 oldu.

2-4 Şubat tarihleri arasında 2 bin 486 kişinin katıldığı araştırmaya göre kullanıcıların yüzde 32.9'u, Exxen'in başarılı olacağına inanıyor.

Araştırmada ayrıca hem Netflix hem Exxen kullanmış/kullanan katılımcılardan Exxen'i Netflix ile kıyaslaması da istendi. Buna göre vatandaşların yüzde 45.8'i 'Netflix'le aynı sayılır' yanıtı verdi.

Araştırma şirketinin ocak ayı Sosyometre araştırmasına 2 bin 486 kişi katıldı. 2-4 Şubat tarihleri arasında gerçekleşen araştırma, kantitatif araştırma yöntemlerinden CAWI ile gerçekleşti.

İÇERİK SAĞLAYICILAR MERCEK ALTINDA

Araştırmada katılımcılara çoklu seçim yapılarak yöneltilen 'Dizi-film izlediğiniz platformlar hangileridir' sorusuna yüzde 43.7 ile Netflix cevabı verildi. Bu cevabı yüzde 31.2 ile YouTube Premium, yüzde 13.7 ile Google Play Filmler, yüzde 13 ile Turkcell TV+ takip etti.

Araştırmaya katılan vatandaşlar aynı soruya yüzde 10.7 oranıyla Türk Telekom Tivibu derken, liste şöyle şekillendi:

"Yüzde 8.3 BluTv, yüzde 7.3 Bein Connect, yüzde 6.7 DSmart, yüzde 5.5 PuhuTv, yüzde 1,6 Exxen."

BAŞARI MUALLAKTA

Araştırmada yer alan 'Online platformlarda dizi izliyor musunuz' sorusuna katılımcıların yüzde 59.4'u 'hayır', yüzde 40.6'sı ise 'evet' dedi.

Araştırmada, 'Exxen'in diğer platformlar karşısında başarılı olacağına inanıyor musunuz' sorusuna, Türk vatandaşlarının yüzde 67.1'i Exxen'in başarılı olacağına inanmazken, yüzde 32.9'u ise 'başarılı olacak' yanıtını verdi.

NEFLIX'LE REKABET BAŞLIYOR

Araştırmada hem Netflix hem Exxen kullanmış/kullanan katılımcılara kıyaslama soruları da yöneltildi. Buna göre, 'Exxen'i Netflix ile kıyasladığınızda değerlendirmeniz nasıl olur' şeklinde yer alan soruya, katılımcıların yüzde 45.8'i "Netflix'le aynı sayılır" dedi. Aynı soruya 'Netflix'e kıyasla kötü' cevabı verenlerin oranı yüzde 25.7 olurken, 'Netflix'e kıyasla çok kötü' diyenlerin oranı ise yüzde 15.8 oldu. Exxen'i "Netflix'ten daha iyi" bulanlar yüzde 4.3 olurken, Netflix'ten "çok daha iyi" diyenlerin oranı ise yüzde 8.3 olarak şekillendi.

VATANDAŞLARIN EXXEN ALGISI

"Exxen ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisini doğru buluyorsunuz" şeklinde yöneltilen soruya katılımcıların yüzde 51.8'i "Exxen'in yerli ve milli bir uygulama olduğunu düşünmüyorum" cevabını verdi. Araştırmaya katılanların yüzde 48.2'si ise Exxen'in yerli ve milli olduğunu düşünüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı