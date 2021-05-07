Vatandaşların "yayla muzu" mesaisi

Bitlis'in Tatvan ilçesinde yaşayanlar, ekşimsi tadıyla bölgede 'yayla muzu' olarak bilinen uçkun bitkisini toplamak için yüksek rakımlı dağlara tırmanıyor.

Bitlis'in Tatvan ilçesinde yaşayanlar, ekşimsi tadıyla bölgede 'yayla muzu' olarak bilinen uçkun bitkisini toplamak için yüksek rakımlı dağlara tırmanıyor.

Yorucu tırmanışın ardından toplanan ve muz gibi soyulduğu için 'yayla muzu' adı da verilen uçkun bitkisi, kimi vatandaşlar için geçim kapısı da oldu. Bölgede sevilerek tüketilen uçkun, yurt genelindeki birçok kentte de satılıyor. Bol miktarda C vitamini barındıran uçkunun aynı zamanda A, B1, B2, E ve K vitaminlerini de içerip, taze tüketildiğinde mide bulantısı, şeker hastalığı ve hazımsızlığa iyi geldiği söyleniyor.

Uçkun toplayanları fotoğraflamak için vatandaşlara eşlik eden fotoğrafçı Emrah Kendilci, "Fotoğraf için Bitlis dağlarında gezerken halk arasında yayla muzu ve uçkun diye adlandırılan bu bitki, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'da engebeli bölgelerde yetişiyor. Toplaması zahmetli bir iş. Yaklaşık 2 saatlik bir yürüyüşün ardından ulaşılabiliyor. Kilosu 15-20 TL'den satılıyor" dedi. - BİTLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı