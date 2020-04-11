Vatandaşların yardım kolisi kapılarına kadar götürüldü
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Zeytinburnu, İstanbul, Zabıta, Yerel

Vatandaşların yardım kolisi kapılarına kadar götürüldü

Vatandaşların yardım kolisi kapılarına kadar götürüldü Zeytinburnu'nda zabıta ekiplerinden eve ekmek hizmeti Vatandaş evinde kaldı, belediye ekipleri sokakta çalıştı İstanbul'da gece saatlerinden itibaren başlayan sokağa çıkma yasağına uyarak evinden ayrılmayan yardıma muhtaç vatandaşların...

11.04.2020 17:18 | Son Güncelleme: 11.04.2020 17:23
Vatandaşların yardım kolisi kapılarına kadar götürüldü

Vatandaşların yardım kolisi kapılarına kadar götürüldü

Zeytinburnu'nda zabıta ekiplerinden eve ekmek hizmeti

Vatandaş evinde kaldı, belediye ekipleri sokakta çalıştı

İSTANBUL - İstanbul'da gece saatlerinden itibaren başlayan sokağa çıkma yasağına uyarak evinden ayrılmayan yardıma muhtaç vatandaşların yardım kolileri, Zeytinburnu Belediyesi ekipleri tarafından kapısına kadar götürüldü. Öte yandan ekipler bir yandan vatandaşa ekmek ulaştırırken bir yandan da sokaklarda temizlik yaptı.

Korona virüse yönelik alınan tedbirler kapsamında dün gece vatandaşların sokağa çıkması yasaklandı. 31 ilde uygulanan ve 48 saat sürecek olan yasak ile birlikte İstanbul'un sokakları bomboş kaldı. İstanbul'un her ilçesinde olduğu gibi Zeytinburnu ilçesinde de vatandaşlar evlerinden çıkmadı. Sokaklar ve caddeler boş kaldı. Vatandaşların evlerinden çıkmaması üzerine onları yalnız bırakmayan Zeytinburnu Belediyesi ekipleri, yardıma muhtaç vatandaşların yardım kolilerini kapılarına kadar götürdü.

Zabıta ekipleri ise yasak nedeni ile evinden çıkmayan birçok vatandaşın ekmeğini marketten alarak yukarıdan sarkıtılan sepetlere bıraktı. Öte yandan belediyenin temizlik ekipleri de boş durmadı. Sabah erken saatlerde sahaya çıkan ekipler, ilçenin dört bir tarafından hummalı bir temizlik gerçekleştirdi. Vatandaşlar ise çalışmalardan ötürü Belediye Başkanı Ömer Arısoy ve ekibine teşekkür etti.

Vatandaşların yardım kolisi kapılarına kadar götürüldü

Kaynak: İHA

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