Vatandaşların Toprak Yol İsyanı

Turgutlu ilçesinde İstasyonaltı mahallesinde yaşayan vatandaşlar yolun bozuk ve bakımsız olmasına tepki gösterdi.



Toprak yolların yıllarca yapılmadığından şikayet eden vatandaşlar bozuk yollardan dolayı oluşan toz yüzünden zor durumda olduklarını belirttiler.



Mahalle sakinlerinden Mehmet Saraç gazetecilere yaptığı açıklamada, 2004 yılından bu yana yollarının asfalt olmasını istediklerini ancak belediyenin taleplerine karşılık vermediklerini iddia etti.



Saraç, mahallede en az 60 ev oturduklarını belirterek, şunları söyledi:



"Bizler vergimizi ödüyoruz. Belediye Başkanımıza buradan sesleniyorum, kendisi bizim vatandaş olarak ödemiş olduğumuz vergilerden kendi oturmuş olduğu sokağa renkli taşlarla döşeme yapıyor. Ben onu da isterim ama lütfen bize de el atsınlar, bize de yardımcı olsunlar. Bizimde durumumuzu görüyorsunuz. Biz penceremizi açamıyoruz. Buradan bir araç geçtiği zaman toz dumana katılıyor. Bizler vergisini ödeyen vatandaşlarız. Biz fazla bir şey istemiyoruz. Biz sokağımıza asfalt dökülmesini istiyoruz."