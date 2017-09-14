Vatandaşların Tepkisi Çocuk Parkına Kreş Yapımını Durdurdu

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, bir çocuk parkına yapılmak istenen kreşin yeri, vatandaşların tepki göstermesi üzerine değiştirildi.



Yeşilyurt Mahallesi 10 Numaralı Çocuk Parkı'ndaki ağaçların kesilip yerine kreş yapılacağını öğrenen yaklaşık 100 kişilik grup parkta toplandı.



Olayı öğrenerek parka gelen Seyhan Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Yurt Mahallesi Muhtarı Günay Şahin ile görüştü.



Karalar, burada yaptığı konuşmada, halka hizmet etmek için görevde olduklarını söyledi.



Vatandaşın derdiyle dertlendiklerini belirten Karalar, "Ben size burada hizmet etmeye geldim. Ben uyuyan bir adam değilim. Bizim halkımızın, vatandaşımızın, mahallelimizin istemediği bir şeyi, size rağmen yapmamız söz konusu değil." dedi.



Karalar'ın kreşin başka bir alan yapılacağını bildirmesinin ardından kalabalık dağıldı.