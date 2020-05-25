Vatandaşların sokak hasretinde drone uçurdu canlı yayın yaptı
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Vatandaşların sokak hasretinde drone uçurdu canlı yayın yaptı

DÜZCE (İHA) – Türkiye genelinde Ramazan Bayramı boyunca sokağa çıkma yasağının çıkartılmasının ardından vatandaşlar bayramı evlerinde geçirmeye başladı.

Vatandaşların sokak hasretinde drone uçurdu canlı yayın yaptı
25.05.2020 11:31 | Son Güncelleme: 25.05.2020 11:35

DÜZCE (İHA) – Türkiye genelinde Ramazan Bayramı boyunca sokağa çıkma yasağının çıkartılmasının ardından vatandaşlar bayramı evlerinde geçirmeye başladı. Düzce'de bir vatandaş da sokağa çıkma yasağını merak edenler için drone uçurarak Düzce sokaklarını sosyal medyada paylaştı.

Korona virüs salgınının yayılım hızını azaltmak için Türkiye genelinde Ramazan Bayramı boyunca ülke genelinde sokağa çıkma yasağı başlatılmıştı. Ramazan Bayramı'nı evlerinde geçiren vatandaşlar sokaklara çıkamayınca, Düzceli Muhammed Bilgin'in aklına fikir geldi. Düzce İl Emniyet Müdürlüğü İHA Büro amirliğinden izin alarak Düzce sokaklarını drone uçurarak sosyal medyadan canlı yayınladı. Düzce sokaklarını merak eden ve sokak hasreti çeken vatandaşların sosyal medyada Düzce sokaklarını görmesini sağladığını belirten Bilgin, "Bu dönemde evde kaldığımız sürece uzun süredir sokağa çıkamıyoruz ve aile eş dostlarımızda çıkamıyor. Bugünlerde herkesin sokakları görmesi için bir drone çekimi yapmaya çalıştık. Bayramda sokağa çıkma hasretimizi drone ile birlikte tamamen gidermiş olduk. Bayramımız bu şekilde mutlu geçiyor. Sosyal medyada görüntüyü yükledikten sonra herkes çok memnun oldu. Kimsenin görmediği açılardan çekim yaptım. Sokaklar bomboş, inşallah bu pandemi dönemini de güzel bir şekilde atlatacağız. Herkes bu şekilde sadık kaldıktan sonra güzel günler bizi bekliyor" dedi.

Sosyal medya üzerinden drone ile Düzce sokaklarını çeken Muhammed Bilgin'in videosu kısa süre içerisinde bir çok beğeni ve paylaşım aldı. - DÜZCE

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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