Vatandaşların selden kaçış anı cep telefonuna yansıdı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Vatandaşların selden kaçış anı cep telefonuna yansıdı

Vatandaşların selden kaçış anı cep telefonuna yansıdı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Sel afetinin yaşandığı Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde sel gelmeden önce vatandaşların kaçış anı, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Sel afetinin yaşandığı Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde sel gelmeden önce vatandaşların kaçış anı, cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde vatandaşların büyük panik yaşayarak etrafa kaçtıkları görüldü.

Kastamonu'da 11 Ağustos'ta etkili olan şiddetli yağmur sonrasında meydana gelen sel Abana, Azdavay, Çatalzeytin, Pınarbaşı, Bozkurt, Cide, İnebolu ve Küre ilçelerinde büyük yıkıma neden oldu. Yağış sonrası meydana gelen sel sebebiyle onlarca araç sürüklendi, onlarca iş yeri ve ev sular altında kaldı. Sel felaketini en ağır yaşayan Bozkurt ilçesinde de vatandaşların, sel gelmeden önce kaçış anları cep telefonunun kamerasına yansıdı. Görüntülerde, vatandaşların yapılan ikaz sonrasında büyük panik yaşayarak etrafa koşmaları dikkat çekti.

Araçların ise korna çalarak diğer vatandaşları uyardıkları görüldü. Herkesin birbirini uyararak selin geldiğini ve kaçmaları gerektiği uyarısında bulunuldu. Uyarıyı dikkate alan vatandaşların kaçış görüntüleri ise daha büyük bir facianın önüne geçilmiş olduğunu ortaya koyuyor. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Sel sularına kapılan vatandaş can havliyle kurtulmaya çalışırken anbean kaydedildi
Sel sularına kapılan vatandaş can havliyle kurtulmaya çalışırken anbean kaydedildi
Kaza yapan aracın yanına park eden tır, faciaya yol açtı! Baba ve oğlu olay yerinde öldü
Kaza yapan aracın yanına park eden tır, faciaya yol açtı! Baba ve oğlu olay yerinde öldü
Bozkurt'ta çocukluk arkadaşı çiftin 'ikiz' kaderi! Aynı acıyı yaşadılar
Bozkurt'ta çocukluk arkadaşı çiftin 'ikiz' kaderi! Aynı acıyı yaşadılar
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Hulusi Akar Mehmet Şimşek Süleyman Soylu Jens Stoltenberg
Magazin Alişan Kibariye Hande Erçel Bülent Ersoy
Spor Muslera Fatih Terim Lionel Messi Fırat Aydınus Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Vatandaşların selden kaçış anı cep telefonuna yansıdı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.8.2021 10:21:03. #1.16#

title