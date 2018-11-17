Vatandaşların Sahip Çıktığı Aile Memleketlerine Gönderildi

Afyonkarahisar'da araçları arızalandığı için yolda kalan ve sosyal medyada paylaşılan fotoğraflarının ardından yardım seferberliği başlatılan 16 kişilik aile, memleketleri Adana'ya gönderildi.

Araçlarının motor arızasının giderilmesinin 2-3 gün süreceği belirtilen aile, memleketleri Adana'ya dönmeye karar verdi.

Afyonkarahisar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfınca (SYDV) otobüs biletleri temin edilerek, aile akşam saatlerinde şehirlerarası otobüs terminalinden memleketleri Adana'ya uğurlandı.

Aile reisi Ramazan Dalaman, gazetecilere yaptığı açıklamada, araçlarının arıza yapması nedeniyle Afyonkarahisar'da mağduriyet yaşadıklarını belirterek, "Afyonkarahisar halkımız, valimiz ve belediye başkanımız, bize kucak açarak yardımcı oldular. Hepsine teşekkür ediyoruz. Bizlerin yolcu biletlerini kestirerek memleketimize gönderiyorlar. Hepsi de elimizden tuttu ve sahip çıktılar. Hepsinden Allah razı olsun." diye konuştu.

"Donmaktan kurtulduk"

İsa Dalaman da Afyonkarahisar'da yaşadıkları mağduriyet nedeniyle halkın gösterdiği yardımseverlik örneğinden dolayı herkese teşekkür etti.

Vatandaşların kendilerine çok yardımcı olduğunu belirten Dalaman, "Gece soğuktu ve donmaktan kurtulduk. Bütün ihtiyaçlarımız karşılandı ve geceyi sıcak bir yerde geçirdik. Başta Valiliğimiz olmak üzere yardımsever bütün Afyonkarahisar halkına teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Öte yandan, Afyonkarahisar Şehirlerarası Otobüs Terminali yönetimi, mağdur aileyle yakından ilgilenerek ikramlarda bulundu.

İzmir'den Adana'ya doğru yola çıkan 16 kişilik aile, gece saatlerinde araçlarının Afyonkarahisar'da arızalanması nedeniyle yolda kalmış, maddi durumları olmadığı için de geceyi İkinci Küçük Sanayi Sitesi'ndeki tamircinin önünde geçirmeye karar vermişlerdi. İkinci Küçük Sanayi Sitesi Yönetimi, yerlere battaniye sererek soğuktan korunmaya çalışan ailenin fotoğrafını sosyal medyada paylaşmıştı. Bunun üzerine bazı yardımseverler aileye ulaşmış ve aile bireylerinin geceyi iş yerinin misafirhanesinde geçirmelerini sağlamıştı.