Vatandaşların müdahalesi bin 200 ağacı kurtardı
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Vatandaşların müdahalesi bin 200 ağacı kurtardı

Vatandaşların müdahalesi bin 200 ağacı kurtardı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kayseri'nin Hacılar ilçesinde bin 200 ağacın bulunduğu alanın yakınında çıkan anız yangını, dumanı görerek yangına müdahale eden vatandaşlar tarafından ağaçlara sıçramadan söndürüldü.

Kayseri'nin Hacılar ilçesinde bin 200 ağacın bulunduğu alanın yakınında çıkan anız yangını, dumanı görerek yangına müdahale eden vatandaşlar tarafından ağaçlara sıçramadan söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Yediağaç Mahallesi Şehit Rüştü Bayram Caddesi üzerinde bulunan boş bir alanda meydana gelen olayda, dağlık alandan duman çıktığını gören Yüksel Çepken, eline aldığı kürek ile yangına koştu. Alanın yandığını gören Çepken, vatandaşlardan da yardım istedi. Yaklaşık bin 200 ağacın bulunduğu alana doğru yayılan ateşler, vatandaşların anında müdahalesi ile söndürüldü. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri de yangına müdahale ederken, soğutma çalışması yaptı. Çıkan yangında, 250 metrekarelik alanın küle döndüğü öğrenildi.

Yangına ilk müdahale eden Yüksel Çepken, "Yangını ilk gördüm. Müdahale ettikten sonra itfaiye haber verdim. Biz bu bölgeye karşı duyarlıyız. Buraya yaklaşık bin 200 ağaç dikildi. Bizde sürecin içerisindeyiz, 15 yıllık bir emek var. Sabah kalktığımda bir duman görünüyordu. Kardeşimi de çağırdım. Beraber koşup gittik. İyi ki gitmişiz. Yangın, asıl ot ve ağaç yoğunluğu olan bölgeye tam sıçramadan müdahale ettik ve ağaçları kurtardık. Eğer müdahale etmeseydik, ağaçların tamamı yanardı diye düşünüyorum" diyerek olayı anlattı. - KAYSERİ

Vatandaşların müdahalesi bin 200 ağacı kurtardı
Vatandaşların müdahalesi bin 200 ağacı kurtardı
Vatandaşların müdahalesi bin 200 ağacı kurtardı
Vatandaşların müdahalesi bin 200 ağacı kurtardı
Vatandaşların müdahalesi bin 200 ağacı kurtardı
Vatandaşların müdahalesi bin 200 ağacı kurtardı
Vatandaşların müdahalesi bin 200 ağacı kurtardı
Vatandaşların müdahalesi bin 200 ağacı kurtardı
Vatandaşların müdahalesi bin 200 ağacı kurtardı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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