Vatandaşların kurbanları sağlıklı ve hijyenik ortamlarda kesildi Pamukkale'de Kurban Bayramı dolu dolu geçerken, ilçede belirlenen kurban kesim alanlarında bulunan belediye personelleri vatandaşların kurbanları kesilirken yardımcı oluyor.

Pamukkale'de Kurban Bayramı dolu dolu geçerken, ilçede belirlenen kurban kesim alanlarında bulunan belediye personelleri vatandaşların kurbanları kesilirken yardımcı oluyor. Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, "Pamukkale Belediyesi olarak her zaman olduğu gibi Kurban Bayramı'nda da vatandaşlarımızın hizmetindeyiz" dedi.

Sabahın erken saatlerinde başlayan kurban kesim ibadeti Pamukkale'de de yoğun geçiyor. İlçe genelinde küçükbaş hayvanlar belirlenen kapalı pazaryerlerinde, büyükbaş hayvanlar da Akhan Mahallesi Çayır Mevki Duranlar Mezbahanesinde kesiliyor. Pamukkale Belediye personeli vatandaşların kurban ibadetini sağlıklı ortamlarda yapabilmesi için tüm hazırlıkların yanında korona virüs tedbirlerini de ihmal etmedi. Ekipler, kurban kesim alanlarına gelen her vatandaşın ateşini ölçerek, maskesiz gelenlere de maske ve dezenfektan dağıttı. Kesim alanında vatandaşlara çay, simit ikramında bulunan belediye personeli, kurban kesimlerine de yardımcı oldu. Pamukkale Belediyesi Çağrı Merkezi'nin 444 9 220 nolu telefonuna ulaşan ve yardım isteyen vatandaşlara ekipler her türlü desteği veriyor. Özellikle yaşlı ve yalnız yaşayan Pamukkalelilerin kurbanlıklarını evlerinden alıp kesim noktalarına götüren ekipler, burada kurbanın kesimi ve parçalanmasına da yardım ediyor. İşlemleri tamamlanan vatandaşları ekipler yine evlerine kadar bırakıyor.

"Biz evin oğlu gibi ihtiyacı olan vatandaşlarımızın hemen yanı başındayız"

Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, halkın Kurban Bayramı'nı kutlayarak, "Biz bu bayramda da her zaman olduğu gibi vatandaşlarımızın yanındayız. Biz evin oğlu gibi ihtiyacı olan özellikle yalnız ve yaşlı olan vatandaşlarımızın hemen yanı başındayız. İlçemizde 6 noktada küçükbaş hayvan için kesim alanı belirlenirken, bir nokta da büyükbaş hayvanlar için hazırlandı. Bu noktalarda ekiplerimiz gelen vatandaşlarımızın ihtiyaç duyacağı ne varsa hepsini hazırladı. Biz Pamukkale Belediyesi olarak her zaman sizlerin yanındayız. Bu vesile ile tüm halkımızın Kurban Bayramını kutlar, sağlıklı ve huzurlu bir bayram geçirmelerini temenni ediyorum" dedi.

"Belediyenin organize ettiği hijyenik ve sağlıklı alanda kestik"

Pamukkale Belediyesi'nin vermiş olduğu kurban hizmetinden dolayı memnuniyetini dile getiren Ramazan Akgüneş, "Pamukkale Belediyesi, kurban kesimlerimiz için bize çok güzel imkanlar sundu. Kurbanımızı belediyenin organize ettiği hijyenik ve sağlıklı alanda kestik. Hava çok sıcak olmasına rağmen kurban kesim alanımız çok serin. Bu hizmetin her zaman devam etmesini temenni ediyorum. Emeği geçen herkese teşekkür ederim" dedi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA