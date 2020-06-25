Vatandaşların köprülü kavşak talebi Vatandaşların köprülü kavşak talebi Kütahya'nın Emet ilçesinde, Tavşanlı-Emet-Hisarcık-Simav yolu yapım çalışmaları devam ederken, Emet ilçesinde bu yolla bağlantılı çevre yolu yapımı sürüyor.

Vatandaşların köprülü kavşak talebi

KÜTAHYA - Kütahya'nın Emet ilçesinde, Tavşanlı-Emet-Hisarcık-Simav yolu yapım çalışmaları devam ederken, Emet ilçesinde bu yolla bağlantılı çevre yolu yapımı sürüyor.

Emet çevre yolu yapımı çalışmalarında ilçede en yoğun kamulaşmanın olduğu, eğitim kurumları, sosyal tesislerin bulunduğu yol güzergahından geçen noktada akıllı kavşak yapımı projelendirilirken, halk ve sivil toplum örgütleri köprülü kavşak yapılması talebinde bulunuyorlar. Mevcut yolda düz veya akıllı kavşak uygulamasının yeterli olmayacağı, trafik açısından güvenli geçiş için köprülü kavşağın şart olduğu belirtilen vatandaşlar, yetkililerden yardım istiyorlar.

İlçede esnaflık yapan, Ali Er, mevcut kavşağın yol açabileceği tehlikelere dikkat çeti. Ali Er, yaptığı açıklamada" Yıllardan beri Tavşanlı-Emet-Hisarcık-Simav karayolumuzun yapımı devam etmektedir. Yetkililerimizden ve devlet büyüklerimizden Allah razı olsun. Cumhurbaşkanımızın 'bu yol 2020 yılı sonun kadar bitirilsin' talimatı ile çalışmalar hızlı bir şekilde devam ediyor.

Ancak, Tavşanlı-Emet yolunun 41. kilometresinde çevre yolu yapımı devam etmektedir. Bu konuda yetkililerimizi uyarmak istiyoruz. Buraya yapılacak normal bir kavşak bir çok sorunu beraberinde getirecek. Bu mevkide, Meslek Yüksekokulu, Emet Devlet Hastanesi, 1 ve 4. TOKİ konutları, KYK yurdu, ilçe şehir stadı, kamyon garajı, ege bölgesinin en büyük orman deposu, Emetbor tesisleri, yapımı devam eden sülfirik asit fabrikası gibi son derece öenmli yerler vardır. Biz buraya köprülü kavşak talep ediyoruz. KYK ile Meslek Yüksekokulu arası sadece 500 metredir. Böylesi yoğunluk olan bölgede hergün okul ve yurda gidip gelen öğrencilerimizle sadece bu bölgede, günde 2 bin den fazla yaya trafiği olacaktır. Saatte 100 kilometre hızla giden bir araçtan çocuklarımız korunarak nasıl okullarına geçiş yapabileceklerdir. Yaya vatandaşlar hastaneye, gençler stada nasıl ulaşacaklardır. Olası bir kazanın sorumluluğunu kim üstlenecektir" dedi.

"Bizler bu yolumuza köprülü kavsak yapılana kadar, mücadelemize devam edeceğiz"

Ali Er, "Bakınız 2011 Simav depreminde sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Simav'a gelerek "Ne kadar ufak bile hasarlı okul varsa hepsi yıkılacak. Ben bir öğrencimizin burnunun kanamasını istemiyorum" dediler. Tüm okullar yıkılarak yeniden yapıldı. Bizlerde buradan geçecek çocuklarımızın kazaya maruz kalmamaları için, anaları babaları evlatsız bırakmamak için, buraya köprülü kavşak istiyoruz. Buraya normal bir kavşak yapılırsa enaz 15 metre dolgu yapılacak. İleride yollar göçebilir. Tavşanlı-Emet yolumuzda heyelan bölgesinde kaç defa yolumuz göçtü. Burada da aynı sorunla karşılaşmak istemiyorsak, yayaların güvenliğini düşünüyorsak, bu çağrımıza yetkililerimizin lütfen kulak versinler. Tüm yetkililerden ricamız bu mevkie köprülü kavşağın yapılmasıdır. Doğru tektir. Bizler bu yolumuza köprülü kavsak yapılana kadar, mücadelemize devam edeceğiz" dedi.

Emet Taşıyıcılar Kooperatif Başkanı Hüseyin Korkmaz, yaptığı aıklamada, "Okullar burada, yurt burada, fabrika burada, Emet ve Hisarcık ilçelerimizde Emetbor madenleri var. Bu yolda tır trafiği çok fazla olacak. Öğrenci yurdu okula 500-600 metre mesafede. Çocuklarımız mecburen hep buralardan karşıya geçecekler. İlçe hastanesininde burada olduğu düşünülürse, bu yol çok ama çok önemli. Normal kavşakla tehlike çok büyük. Tavşanlı, Emet, Hisarcık ve Simav 4 ilçeyi bağlayan bu yolun Emet mevkiinden geçişinde köprülü kavşak şarttır. O sebeble burada daha geniş kapsamlı bir çalışma yapılarak, diğer illerde, ilçelerde gördüğümüz köprülü kavşak çalışmasının bu noktaya yapılmasını talep ediyoruz" dedi.

Kaynak: İHA