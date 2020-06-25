Vatandaşların köprülü kavşak talebi
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Vatandaşların köprülü kavşak talebi

Kütahya'nın Emet ilçesinde, Tavşanlı-Emet-Hisarcık-Simav yolu yapım çalışmaları devam ederken, vatandaşlar köprülü kavşak yapılması talebinde bulunuyor.

Vatandaşların köprülü kavşak talebi
25.06.2020 20:27 | Son Güncelleme: 25.06.2020 20:55

Kütahya'nın Emet ilçesinde, Tavşanlı-Emet-Hisarcık-Simav yolu yapım çalışmaları devam ederken, vatandaşlar köprülü kavşak yapılması talebinde bulunuyor.

Emet çevre yolu yapımı çalışmalarında ilçede en yoğun kamulaşmanın olduğu, eğitim kurumları, sosyal tesislerin bulunduğu yol güzergahından geçen noktada akıllı kavşak yapımı projelendirilirken, halk ve sivil toplum örgütleri köprülü kavşak yapılması talebinde bulunuyorlar. Mevcut yolda düz veya akıllı kavşak uygulamasının yeterli olmayacağı, trafik açısından güvenli geçiş için köprülü kavşağın şart olduğunu savunan vatandaşlar yetkililerden yardım istiyor.

İlçede esnaflık yapan Ali Er, mevcut kavşağın yol açabileceği tehlikelere dikkat çekerek, "Yetkililerimizden ve devlet büyüklerimizden Allah razı olsun. Cumhurbaşkanımızın 'bu yol 2020 yılı sonun kadar bitirilsin' talimatı ile çalışmalar hızlı bir şekilde devam ediyor. Ancak Tavşanlı-Emet yolunun 41. kilometresinde çevre yolu yapımı devam etmektedir. Bu konuda yetkililerimizi uyarmak istiyoruz. Buraya yapılacak normal bir kavşak birçok sorunu beraberinde getirecek. Bu mevkide, Meslek Yüksekokulu, Emet Devlet Hastanesi, 1 ve 4. TOKİ konutları, KYK yurdu, ilçe şehir stadı, kamyon garajı, Ege bölgesinin en büyük orman deposu, Emetbor tesisleri, yapımı devam eden sülfirik asit fabrikası gibi son derece önemli yerler vardır. Biz buraya köprülü kavşak talep ediyoruz. KYK ile Meslek Yüksekokulu arası sadece 500 metredir. Böylesi yoğunluk olan bölgede her gün okul ve yurda gidip gelen öğrencilerimizle sadece bu bölgede, günde 2 bin den fazla yaya trafiği olacaktır. Saatte 100 kilometre hızla giden bir araçtan çocuklarımız korunarak nasıl okullarına geçiş yapabileceklerdir. Yaya vatandaşlar hastaneye, gençler stada nasıl ulaşacaklardır. Olası bir kazanın sorumluluğunu kim üstlenecektir Tüm yetkililerden ricamız bu mevkie köprülü kavşağın yapılmasıdır" dedi.

Emet Taşıyıcılar Kooperatif Başkanı Hüseyin Korkmaz da, "Okullar burada, yurt burada, fabrika burada, Emet ve Hisarcık ilçelerimizde Emetbor madenleri var. Bu yolda tır trafiği çok fazla olacak. Öğrenci yurdu okula 500-600 metre mesafede. Çocuklarımız mecburen hep buralardan karşıya geçecekler. İlçe hastanesinin de burada olduğu düşünülürse, bu yol çok ama çok önemli. Normal kavşakla tehlike çok büyük. Tavşanlı, Emet, Hisarcık ve Simav 4 ilçeyi bağlayan bu yolun Emet mevkiinden geçişinde köprülü kavşak şarttır. O sebeple burada daha geniş kapsamlı bir çalışma yapılarak, diğer illerde, ilçelerde gördüğümüz köprülü kavşak çalışmasının bu noktaya yapılmasını talep ediyoruz" dedi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

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